Subsecretario Monsalve confirma que el Gobierno no presentará querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul La autoridad señaló que el Gobierno no considera necesario ir sumando "querella tras querella", sino que utilizarán herramientas más eficaces como aportar los antecedentes a una denuncia ya realizada durante el 2001. Diario Uchile Miércoles 18 de mayo 2022 11:48 hrs.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó una acción penal por parte del Ejecutivo contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, quien llamó a una resistencia armada luego del anuncio del Gobierno sobre la creación de un estado de excepción intermedio. Una fórmula que resultó estéril ante la falta de respaldos tanto del oficialismo como de la oposición, razón por la cual el Ejecutivo desplegó a los militares en las principales rutas de la Araucanía y de las provincias de Biobío y Arauco, mediante decreto. Si bien el ex diputado Socialista descartó días antes extender el diálogo con la CAM sosteniendo que “en democracia no se pueden resolver con armas los problemas políticos”, esta mañana aseguró que el Gobierno no presentará querella contra Llaitul. “Aclaro esto, porque se ha hecho mucha insistencia respecto de los dichos del líder de la CAM y de esta exigencia de que el Gobierno presente una querella. Hay varias querellas presentadas en torno a esto previamente y, en particular, hay una denuncia. No es necesario ir sumando querella sobre querella, nosotros vamos a aportar antecedentes a la denuncia que se hizo el año 2021″, señaló en conversación con Radio Universo. Y es que a juicio del Gobierno los antecedentes o dichos de Llaitul se relacionan con infracciones al artículo 4 de la Ley de Seguridad del Estado, y respecto a esas transgresiones ya existen una renuncia ante el Ministerio Público, precisó Monsalve. En eso la autoridad abundó en que “hay que usar las herramientas que son eficaces y, en este caso respecto a las declaraciones del líder de la CAM, nos parece que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva”. Con esto, el Gobierno buscar fortalecer las denuncias y no multiplicarlas, para efectos “usar las herramientas que son eficaces”, reiteró, y no las que “responden sólo a demandas de distintos sectores”. En cuanto a la agenda política del Ejecutivo respecto a la Araucanía y el Biobío, el número dos de Interior relevó que “existe una voluntad de diálogo”, pero que “esperaría que esta voluntad de diálogo pudiera también provenir de las distintas organizaciones que representan al pueblo mapuche”. “Hay que recordar que cuando se inició el gobierno del Presidente Sebastián Piñera la propia CAM estuvo dispuesta a hablar con el gobierno del Presidente Piñera”, agregó, puntualizando que “yo esperaría una actitud similar con un gobierno que tiene una voluntad mucho más profunda en términos de su convicción de que este es un problema político histórico que hay que resolver desde esa perspectiva”.

