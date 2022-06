f80b0c33b1

Nacional Política Gremios valoraron propuesta del gobierno de crear un Fondo Universal de Salud Las dirigentas del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, Francisca Crispi, y de la Confusam, Gabriela Flores, resaltaron los anuncios del Presidente Gabriel Boric de fortalecimiento de la salud pública. Osciel Moya Plaza Jueves 2 de junio 2022 16:43 hrs.

La iniciativa del Presidente de la República Gabriel Boric de impulsar una reforma estructural a la salud, fue valorada tanto por el Colegio Médico como por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusam. La presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, Francisca Crispi Galleguillos, destacó los anuncios en materia de salud que dio a conocer este miércoles el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública ante el Congreso Pleno. En la ocasión el mandatario dio a conocer una reforma a través de la presentación de un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud. Al mismo tiempo, informó que se establecerá la gratuidad en el sistema público de salud, con copago cero para las personas de los tramos C y D de Fonasa, beneficiando a más de 6 millones de personas. Además, se implementará un Plan de Resolución de Listas de Espera con aumento de productividad en hospitales e integración de prestadores privados. “Tengo una buena evaluación de los anuncios que dio el presidente Boric en los anuncios de la cuenta pública. Tienen la característica de ser bien estructurales en lo que se refiere al fondo universal de salud, la nivelación de los copagos y también incluyen infraestructura para la resolución de la lista de espera y salud comunitaria” destacó la doctora Crispi. La dirigenta gremial dijo que en materia de género “tiene una perspectiva importante con el programa de identidad de género a nivel nacional. Al mismo tiempo que se le da urgencia al proyecto de ley de eutanasia, que hace más de un año está descansando en el Congreso luego de la aprobación la Cámara Diputados. Son buenos anuncios que combina lo estructural con algunos temas que son bien de fondo”. Crispi valoró la idea del gobierno de crear las bases financieras del futuro modelo, que coincide con la propuesta de un seguro nacional del Colegio Médico, que contempla que “todos los fondos sean mancomunados o se junten en un fondo nacional de salud y a través de ese fondo que posteriormente vamos a distribuir a los prestadores públicos y privados en base a la necesidad de las personas. Un primer paso para llegar a ello, es unificar en lo financiero las cotizaciones y los impuestos generales en un solo fondo, que sería el fondo universal”. Precisó que este fondo universal “no significa automáticamente el fin a la Isapres ni que se eliminen los seguros privados del sistema en su primera fase. Significa una unificación de las cotizaciones de los impuestos generales que va en ese avance hacia la universalización” Respecto del copago cero para las personas de los tramos C y D de Fonasa, la dirigenta del gremio calificó de positiva la medida. “La eliminación de los copagos de Fonasa significa que las personas C y D que hoy día pagan por sus atenciones un porcentaje, van a dejar de pagar. Creemos que eso es positivo. Una persona con Fonasa C o D que tiene ingresos que de todas formas es menor en términos de poder pagar en salud, no significa un incentivo negativo para que se atienda. Por lo que es un buen anuncio y esa contribución, esos copagos, tampoco son significativos al Fondo Nacional de Salud, por eso es un buen anuncio”, puntualizó la presidenta del Consejo Regional del gremio. En tanto, la presidenta de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Gabriela Flores, destacó los anuncios del presidente Boric. “Me parece que es sumamente importante que este nuevo gobierno quiera instalar la prioridad de fortalecer la salud pública y no como se dio con el gobierno anterior que siguió entregando recursos financieros a los privados en desmedro de la salud pública” señaló la dirigenta de la Confusam. Agregó que “estamos convencidos que el fortalecimiento de la salud parte por la atención primaria y con un nuevo sistema nacional de salud universal, y preocupándose que la red, que sea integradora para disminuir lo que hoy día tenemos. Eso va a permitir una igualdad de derechos para todos y todas y para quienes requieran la atención en el sistema primario, tanto centralizado como primario” Sobre el copago cero para las personas de los tramos C y D de Fonasa, Flores dijo que le parece “fantástico que el presidente lo haya señalado dado que hoy día en este país quienes no pagan son los que están en el A y algunos tramos B y que hoy día se va a promover que los tramos C y D no tengan que pagar en ninguna atención en la salud pública, la verdad eso es maravilloso para la población que está adscrita en Fonasa” Puntualizó que eso va permitir que el sistema sea más expedito, que “la gente pueda acceder a especialidades porque las especialidades se pagan por tramo, y eso lo que va a permitir es justicia e igualdad en la atención para todos los chilenos y chilenas” Ambas representantes gremiales coincidieron en que esperan ser convocados a ser parte de la discusión y elaboración de las iniciativas que anunció el Presidente Gabriel Boric.

