Internacional Muerte de Maradona: Tribunal argentino investiga posible homicidio La justicia de San Isidro elevó a juicio oral el caso que indaga el fallecimiento del ex futbolista. Hay ocho profesionales de la salud imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”. Diario Uchile Jueves 23 de junio 2022 9:20 hrs.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Isidro elevó a juicio oral la investigación por la muerte del ex futbolista Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años de edad, a causa de un edema pulmonar agudo a consecuencia de una insuficiencia cardiaca crónica. La decisión rubricada este miércoles por el magistrado Orlando Díaz, dio lugar así a la petición formalizada el 13 de abril pasado por los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes encontraron en la etapa investigativa “un cúmulo de conductas penalmente relevantes que condujeron a Diego Maradona a su triste fallecimiento”. La figura penal que se busca establecer es la de “homicidio simple con dolo eventual” en la que estarían involucrados ocho profesionales de la salud que atendían a Maradona. Los imputados son Leopoldo Luque, neurocirujano que firmó la salida de Maradona desde la Clínica de Olivos donde fue intervenido por un hematoma subdural. Se le acusa de no dar seguimiento clínico cardiológico y controles periódicos al ex futbolista. A él se suman la psiquiatra Agustina Kosachov por no prescribir correctamente la administración de los psicotrópicos que debía tomar Maradona; Carlos Ángel Díaz, psicólogo; Nancy Edith Forlini, médica a cargo de la gerencia de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical a quien se le imputa no proveer de cuidados y personal mínimo para su cuidado; Mariano Ariel Perroni, coordinador de enfermeros de “Medidom” a quien se le imputa por consignar “de manera deliberada información que no se condecía con el real estado de atención médica de Maradona”. Por último, se suman los tres enfermeros, Ricardo Omar Almirón, Dahiana Gisela Madrid y Pedro Pablo di Spagna quienes, según la fiscalía, se abstuvieron de controlar regularmente el estado de salud de Maradona. De acuerdo a los estudios toxicológicos que se realizaron al cuerpo del astro del fútbol, no se encontraron rastros de alcohol ni drogas ilícitas en su organismo, aunque sí fueron detectados psicofármacos. Según el periódico bonaerense Página 12, el foco de la investigación penal está puesto en determinar si la internación domiciliaria era adecuada para un paciente como Maradona, si hubo mala praxis médica y si la muerte se pudo haber evitado.

