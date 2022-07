eb7ebf8829

a31538f41b

Nacional Política Cariola, Mirosevic y Hausser se suman como coordinadores de la campaña por el Apruebo Este jueves se sumaron al comando en la Casa del Apruebo, los diputados Vlado Mirosevic (PL) y Karol Cariola (PC) y el abogado y ex asesor de Gabriel Boric durante la campaña presidencial, Felipe Heusser. Osciel Moya Plaza Jueves 21 de julio 2022 17:33 hrs.

Compartir en

Un comando unitario encabezará la campaña de la opción Apruebo que se desplegará por todo el país, con miras a alcanzar el triunfo en el plebiscto del 4 de septiembre. En la Casa del Apruebo coincidieron los representantes del Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y las más de 190 organizaciones reunidas en el “Aprueba x Chile”. Este jueves se sumaron al comando en la Casa del Apruebo, ubicada en Londres 43, los diputados Mirosevic (PL) y Karol Cariola (PC) y el abogado y ex asesor de Gabriel Boric durante la campaña presidencial Felipe Heusser. Participaron en la actividad, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, las actrices Blanca Lewin y Daniela Ramírez, y el actor Néstor Cantillana, y los voceros y representantes de Aprueba x Chile, Ezio Costa y Romina Fuentealba. La diputada Karol Cariola afirmó que “tenemos el sueño de poder hacer de Chile un país más justo, de pensar en un mañana mucho más justo para todos y todas, de pensar en un país que realmente pueda hablar desde la unidad, donde las oportunidades no son para algunos, sino que para todas y todos en igualdad de derechos y oportunidades”. Por su parte, el diputado Mirosevic afirmó que llegan al comando a hacer un aporte ante el enorme desafío que tiene el país. “No tenemos mucha plata, tenemos más cariño y ganas de que en Chile tengamos una Constitución con derechos reales, porque lo que nos mueve es que la gente viva mejor, eso es lo que queremos. No es un capricho escribir una nueva Constitución, porque la vieja Constitución es la que ha frenado los grandes cambios sociales”. Además, hizo un llamado a quienes están indecisos. “Aquellos que están con dudas, no les parece sospechoso que aquellos que están en el rechazo sean precisamente lo que se coludieron, los que lucraron con la educación, los que permanentemente durante muchas décadas han abusado de las grandes mayorías. No parece sospechoso que sean ellos los que están detrás, no públicamente, pero son que están detrás de la campaña del rechazo”.

Un comando unitario encabezará la campaña de la opción Apruebo que se desplegará por todo el país, con miras a alcanzar el triunfo en el plebiscto del 4 de septiembre. En la Casa del Apruebo coincidieron los representantes del Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y las más de 190 organizaciones reunidas en el “Aprueba x Chile”. Este jueves se sumaron al comando en la Casa del Apruebo, ubicada en Londres 43, los diputados Mirosevic (PL) y Karol Cariola (PC) y el abogado y ex asesor de Gabriel Boric durante la campaña presidencial Felipe Heusser. Participaron en la actividad, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, las actrices Blanca Lewin y Daniela Ramírez, y el actor Néstor Cantillana, y los voceros y representantes de Aprueba x Chile, Ezio Costa y Romina Fuentealba. La diputada Karol Cariola afirmó que “tenemos el sueño de poder hacer de Chile un país más justo, de pensar en un mañana mucho más justo para todos y todas, de pensar en un país que realmente pueda hablar desde la unidad, donde las oportunidades no son para algunos, sino que para todas y todos en igualdad de derechos y oportunidades”. Por su parte, el diputado Mirosevic afirmó que llegan al comando a hacer un aporte ante el enorme desafío que tiene el país. “No tenemos mucha plata, tenemos más cariño y ganas de que en Chile tengamos una Constitución con derechos reales, porque lo que nos mueve es que la gente viva mejor, eso es lo que queremos. No es un capricho escribir una nueva Constitución, porque la vieja Constitución es la que ha frenado los grandes cambios sociales”. Además, hizo un llamado a quienes están indecisos. “Aquellos que están con dudas, no les parece sospechoso que aquellos que están en el rechazo sean precisamente lo que se coludieron, los que lucraron con la educación, los que permanentemente durante muchas décadas han abusado de las grandes mayorías. No parece sospechoso que sean ellos los que están detrás, no públicamente, pero son que están detrás de la campaña del rechazo”.