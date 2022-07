abd608064e

Medios de comunicación Nacional Trabajadores de La Red exigen pronunciamiento a altos cargos de la estación por regularización de sueldos En medio de la crisis que enfrenta la señal televisiva, empleados y colaboradores dieron cuenta del despido de 45 personas que se desempeñaban en distintas áreas de la empresa. Asimismo, confirmaron estar evaluando acciones judiciales. Diario UChile Viernes 22 de julio 2022 11:19 hrs.

Después de más de 50 días de huelga, este viernes trabajadores y colaboradores del canal La Red se manifestaron en rechazo a la desvinculación de 45 empleados de distintas áreas de la empresa. Esta situación fue advertida horas antes por el jefe del área de investigación periodística de la estación televisiva, Mauricio Weibel, quien dio cuenta a través de su cuenta de Twitter sobre “despidos en masa”. Recordemos que la crisis comenzó a visibilizarse en junio pasado cuando los trabajadores comenzaron una paralización a raíz de una serie de sueldos y cotizaciones impagas, lo que conllevó a que el canal -controlado por el holding con sede en Miami, Albavisión- suspendiera al aire de programas, tales como Mentiras Verdaderas, Hola Chile y Pauta Libre y comenzara a emitir contenido envasado e infomerciales. De hecho, la conductora de “Jaque Matus” y panelista de “Pauta Libre”, Alejandra Matus también se refirió a esta situación en redes sociales, en la que señaló que “se van a cumplir tres meses sin sueldo y claridad respecto a los planes de los dueños de la estación”, y compartió una intervención del diputado Jaime Sáez (RD), quien durante una sesión de la Cámara en la que se refirió a la situación de La Red. “Es preciso aclarar que este no es un conflicto entre trabajadores y empleadores chilenos. Este es un diálogo de sordos en el que es el holding extranjero Albavisión el que parece hacer oídos sordos a esta situación que se torna día a día más profunda y grave”, dijo el legislador en esa oportunidad. A través de un comunicado, los trabajadores de La Red señalaron “con impotencia y dolor, vimos cómo despidieron a 45 compañeros y compañeras tras meses de agonía e incertidumbre. Desde diciembre de 2021, la Compañía Chilena de Televisión ha incumplido en reiteradas ocasiones sus obligaciones laborales, dejando impagas cotizaciones previsionales, cotizaciones de salud, cuotas de crédito de la Caja de Compensación Los Andes que eran descontadas por planilla y, peor aún, en los últimos meses, retrasando o simplemente no realizando el pago de sueldos y honorarios de los trabajadores”. En esa línea, agregaron que “durante meses, nuestros compañeros y compañeras se han enfrentado a la terrible contradicción de tener una relación laboral con una empresa, cumplir sus horarios de trabajo y obligaciones laborales sin obtener los beneficios mínimos que esta relación implica. Y lo que es todavía más grave, sin obtener ningún tipo de explicación por parte de los altos cargos de la empresa”. Es ante esta situación que “nuestras compañeras y compañeros han debido echar mano a sus ahorros, utilizar sus tarjetas y líneas de crédito, pedir préstamos a familiares, encontrar trabajos alternativos y montar emprendimientos para poder subsistir. Mientras la empresa demostraba una indolencia absolutamente inhumana al no entregar ningún tipo de explicación, disculpa ni solución por estas irregularidades, nuestras compañeras y compañeros acumulaban deudas y se veían en la necesidad de inventar medios para pagar obligaciones tan básicas como sus arriendos, dividendos o alimentos para sus familias”. De hecho, detallaron que “la prolongada irresponsabilidad de la empresa llevó a varios colegas a verse por primera vez en el registro DICOM; a ser acosados por instituciones financieras debido a sus deudas impagas tanto de productos bancarios como de créditos como el CAE; a tener que dar explicaciones a los colegios y jardines de sus hijos e hijas por no poder pagar las mensualidades; a verse imposibilitados de contratar cuentas corrientes o siquiera arrendar; a abandonar tratamientos médicos e incluso bajar la calidad de su alimentación”. “Nos hemos visto absolutamente precarizados y abandonados por un canal que hasta hace poco tiempo era considerado el más confiable por sus televidentes. Quienes laboramos en este medio sabemos que requiere de sacrificios, de horarios variables, de noches blancas y de esfuerzos a ratos ingratos. Sin embargo, seguimos en esta área porque nos apasiona, porque sentimos una sensación de deber cumplido cada vez que un programa sale al aire y porque entendemos que LA RED es el canal que Chile necesita hoy, con diversidad de contenidos, sobrepasando las horas de cultura y dando visibilidad a lo que pasa en las calles”, recalcaron. Por lo mismo, apuntaron que “para sostener este canal es necesario que los altos cargos, tanto de la Compañía Chilena de Televisión S.A. como del holding extranjero Albavisión respondan y den la cara al clamor de sus colaboradores”. En ese sentido, detallaron que uno de los mayores problemas que han debido enfrentar “es no tener a una cara visible a quién reclamar, puesto que el Sr. Marcelo Pandolfo, nombrado director ejecutivo tras la renuncia del Sr. Víctor Gutiérrez, solo hace eco de lo que hemos escuchado durante meses: que no tiene respuestas concretas y que él no es quien toma las decisiones ni tiene control sobre las finanzas del canal”. “Pues bien, ya no nos conformaremos con esta respuesta. Hoy exigimos que tanto el Sr. Pandolfo como el Sr. Ángel Remigio González, empresario mexicano conocido como “El Fantasma” y quien es la cabeza del holding responsable de nuestro canal, se pronuncien con certeza respecto de cuándo se regularizará el pago de sueldos, cotizaciones y créditos que aún deben a los trabajadores que no fueron desvinculados y transparenten cuál es la situación real y el futuro de LA RED, además de entregar garantías de que esta lamentable situación no se vuelva a repetir”, recalcaron. Finalmente, manifestaron que "es necesario apuntar que el despido masivo que sufrimos se realizó ad-portas del fuero sindical que comienza hoy 22 de julio al iniciarse una negociación colectiva con la empresa. Por otro lado, el Sindicato está considerando llevar a Compañía Chilena de Televisión S.A. a juicio por estas irregularidades a través de una demanda que represente a todos los trabajadores del canal que deseen sumarse a esta".

