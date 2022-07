Amenazas de muerte por “alta traición a la patria”

Hemos asistido a la sucesivas, porque no ha sido solo una, aberrantes declaraciones del empresario osornino Pedro Pool. No conforme con amenazar con un genocidio de más de 3 mil muertos si gana el Apruebo (peor que Pinochet, dijo) ahora señaló que se fusilará a dos convencionales, los profesores constitucionalistas Fernando Atria y Jaime Bassa.

Ante estos dichos, uno se pregunta si será mejor ignorar y no amplificar a este señor, o bien no dar un centímetro a las instigaciones al crimen político, que como ya sabemos se tradujeron en el pasado en el trauma más grande que ha padecido la sociedad chilena. Nos guste o no, Pool no está solo. Probablemente haya pocos dispuestos a llevar las cosas hasta las circunstancias imaginadas por este empresario, pero habrá que reconocer que en nuestra comunidad todavía hay personas que, silenciosamente, aplauden los crímenes de Pinochet y los atentados contra la integridad humana cometidas por la dictadura.

Pool dice que los convencionales que han promovido el Apruebo merecen lo que él llama la pena capital por el delito de “alta traición a la Patria”. Vaya, la Patria. Una hermosa palabra en nombre de la cual se han escrito los más bellos poemas y canciones, tal como se han justificado los más atroces crímenes. Pool, un empresario que ha sido acusado de robar agua, no ha considerado que privar a otros integrantes de la comunidad del vital elemento, de manera espuria, sea atentar contra la Patria, pero sí lo es tener una opinión diferente sobre el orden constitucional que debería regirnos. Lo fantástico de este proceso es que nuestro futuro lo decidiremos democrática y colectivamente, y no será resuelto por un grupo, quizás acostumbrado a imponer su idea de nación o de patria al resto. Así, honrar la democracia será respetar la victoria de quienes ganen y respetar también la legítima opinión de la minoría.

Ayer, bajo el argumento de que ha habido pasividad de las instituciones y de las autoridades frente a los graves dichos de Pool, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella por el delito de amenaza contra el empresario y ha pedido su encarcelamiento por considerarlo un peligro para la sociedad. Debemos preguntarnos si así como hay personas privadas de libertad por más de dos años por supuestos delitos contra la propiedad sin que aún las investigaciones den con los medios probatorios, sería justo en este caso encarcelar preventivamente a quien ha amenazado con publicidad con una matanza y en términos concretos con asesinar a dos ciudadanos.

Mientras este asunto se resuelve, queda resonando el hecho de que para algunos solo tengamos la opción de adherir a la noción de Patria que quieren imponernos, con el riesgo en caso contrario de ser acusados de traicionarla. Afortunadamente siempre habrá inspiración para ser irreductibles al respecto, así como Rubén Blades cuando dijo en una canción que “la Patria no la definen los que suprimen al Pueblo”.