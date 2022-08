38dcb563ef

be063389da

Cultura Arturo Sandoval aterriza en Chile con lo mejor del jazz latino “Después de 61 años tocando música ininterrumpidamente, mi pasión, mi amor por la música no ha decaído en absoluto, sino todo lo contrario. Cada día me siento apegado a la música" señaló el trompetista en conversación con Radio Universidad de Chile. Diario UChile Martes 2 de agosto 2022 19:02 hrs.

Compartir en

Con una inmensa trayectoria que registra 9 grammys, 17 nominaciones, 6 premios Billboards y 1 Emmy, el aclamado jazzista pisará tierras chilenas el próximo 9 de agosto, para presentar un show recargado de jazz y bebop en el ciclo StgoFusión, que se realizará en el Teatro Nescafé de las Artes. Consagrado como jazzista, trompetista y reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por Barack Obama, Arturo Sandoval sigue brillando y ampliando su gran legado musical: “Estoy más que feliz porque estamos haciendo la música que amamos y de la manera que queremos hacerla. Ojalá que la gente abrace eso, lo interprete y lo disfrute” manifiesta el compositor en conversación con el programa Semáforo de nuestra emisora. Nacido y criado en un pequeño pueblo del interior de Cuba, proveniente de una familia extremadamente pobre, el trompetista y pianista confiesa que antes de la música no tenía muchas esperanzas de tener un futuro alentador, revela que “debido a la música se me abrieron muchas puertas y oportunidades, he tenido satisfacciones enormes durante tantos años de carrera y le debo todo a la música”. Evolución musical Irakere fue el primer grupo de jazz en el que participó el maestro, se creó en 1967 y desarrolló un importante trabajo en la música popular cubana. La banda acumuló gran fama en Estados Unidos y se componía por distinguidos artistas como el saxofonista Paquito D’Rivera y el pianista Chucho Valdés. Ultimate Duets! es el último disco de Sandoval. Se estrenó en el año 2018 y concertó una serie de colaboraciones con cantantes de talla mundial como Stevie Wonder, Ariana Grande, Plácido Domingo, Pharrel Williams, entre otros. “Son artistas que admiro profundamente. Son artistas consagrados que tienen mensajes positivos” explica Arturo, sobre los invitados e invitadas a participar de la producción. Asimismo, contrasta con su preocupación que tiene con los ídolos musicales de la actual juventud “algunos artistas que basan su discurso y presentaciones en malas palabras, groserías y obscenidades. Nos preocupa mucho porque confunde a los jóvenes. Y muchos jóvenes piensan que esos son grandes artistas y no hacen otra cosa que decir improperios. Entonces es un poco desconcertante esa confusión”. Volver a los escenarios luego de dos años El músico estos dos últimos años los considera como una etapa dura para él, declara que utilizó el tiempo durante la crisis sanitaria de manera productiva: “Confieso que hice más de 600 videos en esos dos años. Una nueva mayoría de nuevas composiciones que escribí durante esa etapa y una buena parte de esas canciones que siempre quise tocar o grabar y nunca tuve la oportunidad. Aproveché este tiempo para hacerlo”. “Aprendí que la música es un vals que cura el espíritu” señala el autor, que también proclama que se siente bendecido “después de 61 años tocando música ininterrumpidamente, mi pasión, mi amor por la música no ha decaído en lo absoluto, sino todo lo contrario, cada día me siento apegado a la música, más necesitado de encontrarme con el público y poder ofrecerle lo que uno vino a la tierra a hacer. Comunicar a través de la música”. El creador musical se reencontrará con sus seguidores el próximo martes en Santiago de Chile “estoy deseoso que llegue el día 9 para encontrarme con ese público chileno que es tan cariñoso y que siempre me ha dado muestras de respeto y de apreciar lo que uno hace” sentencia la leyenda del latinjazz.

Con una inmensa trayectoria que registra 9 grammys, 17 nominaciones, 6 premios Billboards y 1 Emmy, el aclamado jazzista pisará tierras chilenas el próximo 9 de agosto, para presentar un show recargado de jazz y bebop en el ciclo StgoFusión, que se realizará en el Teatro Nescafé de las Artes. Consagrado como jazzista, trompetista y reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por Barack Obama, Arturo Sandoval sigue brillando y ampliando su gran legado musical: “Estoy más que feliz porque estamos haciendo la música que amamos y de la manera que queremos hacerla. Ojalá que la gente abrace eso, lo interprete y lo disfrute” manifiesta el compositor en conversación con el programa Semáforo de nuestra emisora. Nacido y criado en un pequeño pueblo del interior de Cuba, proveniente de una familia extremadamente pobre, el trompetista y pianista confiesa que antes de la música no tenía muchas esperanzas de tener un futuro alentador, revela que “debido a la música se me abrieron muchas puertas y oportunidades, he tenido satisfacciones enormes durante tantos años de carrera y le debo todo a la música”. Evolución musical Irakere fue el primer grupo de jazz en el que participó el maestro, se creó en 1967 y desarrolló un importante trabajo en la música popular cubana. La banda acumuló gran fama en Estados Unidos y se componía por distinguidos artistas como el saxofonista Paquito D’Rivera y el pianista Chucho Valdés. Ultimate Duets! es el último disco de Sandoval. Se estrenó en el año 2018 y concertó una serie de colaboraciones con cantantes de talla mundial como Stevie Wonder, Ariana Grande, Plácido Domingo, Pharrel Williams, entre otros. “Son artistas que admiro profundamente. Son artistas consagrados que tienen mensajes positivos” explica Arturo, sobre los invitados e invitadas a participar de la producción. Asimismo, contrasta con su preocupación que tiene con los ídolos musicales de la actual juventud “algunos artistas que basan su discurso y presentaciones en malas palabras, groserías y obscenidades. Nos preocupa mucho porque confunde a los jóvenes. Y muchos jóvenes piensan que esos son grandes artistas y no hacen otra cosa que decir improperios. Entonces es un poco desconcertante esa confusión”. Volver a los escenarios luego de dos años El músico estos dos últimos años los considera como una etapa dura para él, declara que utilizó el tiempo durante la crisis sanitaria de manera productiva: “Confieso que hice más de 600 videos en esos dos años. Una nueva mayoría de nuevas composiciones que escribí durante esa etapa y una buena parte de esas canciones que siempre quise tocar o grabar y nunca tuve la oportunidad. Aproveché este tiempo para hacerlo”. “Aprendí que la música es un vals que cura el espíritu” señala el autor, que también proclama que se siente bendecido “después de 61 años tocando música ininterrumpidamente, mi pasión, mi amor por la música no ha decaído en lo absoluto, sino todo lo contrario, cada día me siento apegado a la música, más necesitado de encontrarme con el público y poder ofrecerle lo que uno vino a la tierra a hacer. Comunicar a través de la música”. El creador musical se reencontrará con sus seguidores el próximo martes en Santiago de Chile “estoy deseoso que llegue el día 9 para encontrarme con ese público chileno que es tan cariñoso y que siempre me ha dado muestras de respeto y de apreciar lo que uno hace” sentencia la leyenda del latinjazz.