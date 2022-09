Boric-Covid: mantención de malos resultados

A seis meses de la asunción al poder del gobierno de Boric ya es pertinente hacer un primer análisis comparativo de los resultados de su lucha contra la pandemia de covid-19 respecto del gobierno de Piñera. Para ello es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo a los registros diarios efectuados por Worldometer, afortunadamente la última ola de la pandemia –si bien más contagiosa que las anteriores- ha sido mucho menos letal a nivel mundial; y constatar que, desde marzo de 2020 hasta fines del gobierno de Piñera (11 de marzo de este año), habían fallecido en Chile por covid 55.965 personas; es decir, 2.885 por millón. Esto ubicaba a Chile en el lugar 19° del mundo, considerando a los 194 países del mundo con más de 100 mil habitantes.

Y ello significó ¡en el primer lugar, teniendo en cuenta a todos los países de Europa occidental, Asia, África y Oceanía! Sólo era superado por tres países de América (Perú, Brasil y Estados Unidos; en ese orden) y quince de Europa oriental.

Además, estando muy cerca de Brasil (3.055 por millón) y Estados Unidos (2,985); países cuyos gobiernos fueron muy justamente acusados de un pésimo manejo de la pandemia. Notablemente, Piñera se salvó de estar en el grupo de “condenados”, por no hacer declaraciones estúpidas sobre la pandemia, como sí lo hicieron Trump y Bolsonaro; por haber hecho una muy buena gestión sobre el proceso de vacunación; y por una eficaz política gubernamental de desinformación (que contó con la aquiescencia de los medios hegemónicos), complementada con un grave fraude estadístico.

En efecto, es importante recordar que las cifras actuales sobre Chile bajo el gobierno de Piñera, corresponden a la revisión -efectuada por el gobierno de Boric- el 21 de marzo, y que nos revelaron un gigantesco fraude estadístico del gobierno de Piñera que los medios hegemónicos ocultaron eficazmente. Este consistió en utilizar otra metodología de registro de fallecidos que la estipulada por la OMS, y que usaban la generalidad de los países del mundo. Así, dicho gobierno subestimó de manera grave la cifra real de fallecidos por covid. De este modo, el gobierno pasado informó al salir que el número de fallecidos había sido solo de 43.785 personas en el país. Es decir, ¡de 12.180 personas menos de lo establecido por el método mundial de registro, lo que significaba rebajar el total de los fallecimientos por covid en nuestro país en un 21,76%!

Ya entrando en el período de gobierno de Boric, es relevante considerar que al 18 de mayo la cifra de fallecidos por covid en el país subió a 57.754 personas; es decir, a 2.973 por millón, ubicando a Chile en el 18° del mundo. Y con 3,68 veces más víctimas del promedio mundial que era de 807,4 personas por millón. Y, ahora, al 11 de septiembre vemos que en nuestro país han fallecido al menos 60.812 personas a causa de la pandemia, lo que significa 3.122 por millón. Esto muestra que en los seis meses del nuevo gobierno han muerto casi cinco mil personas por covid; con una pequeña elevación respecto del promedio mundial de mayo a 3,73 veces más, dado que el actual promedio se elevó a 836,1 por millón de habitantes.

Ciertamente que estos resultados no son para nada buenos, sobre todo considerando que –de acuerdo al Ministerio de Salud- hay más de tres millones y medio de personas rezagadas en el proceso de vacunación contra la pandemia. Además, no hay seguridad alguna que en el próximo futuro no vengan nuevas cepas más peligrosas que la actual. Y respecto de las próximas celebraciones patrias, se ha dicho por parte de las autoridades que el certificado de inoculación de vacunas será obligatorio para acceder a buses con rutas de más de 200 km.; a aglomeraciones en espacios cerrados y a eventos masivos como fondas. Pero evidentemente que aquellas no tienen ni de lejos el número de fiscalizadores necesarios para poder controlar eficazmente aquello.

Por último, es preocupante constatar que las últimas señales dadas por el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos alientan una mayor despreocupación nacional sobre la evolución de la pandemia en nuestro país.

Así, a la apertura de eventos masivos dieciocheros ya indicada, se suma que, por ejemplo en “El Mercurio” de este 13 de septiembre se destaque en los subtítulos que “luego de dos años y medio de pandemia, letalidad por covid llega a nivel más bajo”…