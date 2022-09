“En el nombre de mis hermanos”: Obra rescata la vida de la religiosa francesa Odile, dominica que resistió a la dictadura chilena

Este 28 de septiembre se estrenará el documental “En nombre de todos mis hermanos” en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el lugar más adecuado para presentar por primera vez en Chile la pieza audiovisual que expone la vida de Nadine Loubet, conocida en los sectores populares de Santiago como “hermana Odile”.

La obra retrata la vida de Odile, una monja dominica francesa que se trasladó a Chile en 1965 y quien decidió permanecer en el país para participar de diversas actividades de resistencia, protagonizadas por miembros de las comunidades cristianas de base en Santiago, a pesar de que después del golpe militar en 1973, tuvo la oportunidad de huir con su congregación a Argentina.

La historia de la francesa fue construida a partir de unos viejos diarios que llegaron casi por accidente a las manos del director del documental, Samuel Laurente Xu. Desde ese momento, el historiador e investigador en derechos humanos, conmovido por los relatos que escribió Odile, sintió la responsabilidad de dar a conocer la historia de una mujer que arriesgó su vida para apoyar a un pueblo azotado por el terror y la crueldad de la dictadura militar.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el realizador del documental manifestó que cuando leyó por primera vez el diario de la monja, sabía que acababa de descubrir una fuente histórica muy potente. “Tenía que hacer algo, la gente tenía derecho a tener algo de ella para recordarla y para saber que su lucha no había sido en vano”, dijo.

El documental se estrenó en Francia en octubre de 2019, cuando el levantamiento civil en Chile estaba en pleno auge, lo cual despertó el interés de la comunidad francesa permitiéndole a Laurent llegar hasta Alemania con su obra, para después presentarla de manera online en Uruguay. Ahora, será estrenada por primera vez en el país donde la religiosa pasó los mejores, pero más difíciles momentos de su vida.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto con presentar el documental, dará espacio a un conversatorio con el director de la obra. El lugar albergará no solo a quienes estén interesados en ver el trabajo, sino que también asistirán personas que fueron cercanas a Odile, amigas que compartieron con ella en los momentos más complejos de aquella época y quienes conversaron con Laurent con el fin de honrar la memoria de su buena amiga.

La primera fue Juana Ramírez, ex religiosa de las Hijas de Corazón de María. “Ella fue la puerta de entrada, varias veces fuimos en un taxi a distintas poblaciones de Pudahuel para encontrar gente que conocía a Odile (…), así fue como encontramos a Luisa Riveros, quien también sale en el documental”, detalló Laurent. Asimismo, mencionó que hablar con personas tan cercanas a la francesa le demostró que era una historia con mucha emoción y que traía consigo muchos sentimientos.

La hermana Odile fue contención y apoyo para las personas que la conocieron, así como su diario, la escritura y sobre todo la oración fueron su herramienta para digerir las atroces historias que las personas en su población le confiaron.

“Una mujer ha sido arrestada. Fue violada en el Estadio Nacional sin que sepa quiénes eran: tenía una venda en los ojos. Después de la sexta o séptima violación no pudo aguantar más. Retiró la venda. Vio a su amigo con quien había sido arrestada. Él le dijo: ‘no te preocupes no te voy a violar’. Pero el militar lo amenazó: ‘Si no lo haces, te voy a matar, lo sabes’. ‘Pues mátame, no voy a violar a mi amiga’. Unos segundos después, le dispararon. Ella se volvió a poner la venda y no dijo nada”, cuenta la voz en off en francés que narra los abstractos del diario de Odile.

El investigador en derechos humanos explicó que usar una voz en off en francés fue una manera de “cultivar su mundo interior de alguna forma y de transmitir sus emociones, porque ella no se quejaba y no compartía sus miedos. Era alguien con una gran introspección y su manera de sacar todas esas emociones, todo ese sufrimiento, todo ese dolor fue ponerlo en sus diarios”.

Asimismo, Laurent señaló que en los diarios no aparecen nombres, lugares y tampoco fechas, por lo que está seguro de que también existe una dimensión de seguridad en esa forma de expresión, al mismo tiempo que había una forma de refugiarse en algo que le pertenecía a ella.

Por otro lado, el realizador quiso destacar la relevancia que tenía para Odile la religión. El cristianismo era una fuente de fuerza para resistir aquella época oscura, así como una manera de llevar una trayectoria de vida muy contraria a lo que fue el legado de su padre, un militar refugiado en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, en la que colaboró con el Régimen de Vichy, sistema instaurado en parte del territorio francés tras la firma de armisticio con la Alemania nazi.