d952f68fd9

aa1cda28f7

Ministra Antonia Orellana confirmó que el Gobierno enviará proyecto para legalizar el aborto sin causales La secretaria de Estado apuntó que en el Ejecutivo "hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y reiteró sus críticas sobre la propuesta planteada por diputados republicanos para derogar el procedimiento. Diario UChile Lunes 3 de octubre 2022 10:55 hrs.

Compartir en

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, informó que el Gobierno desde el 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción por el Aborto Seguro, está trabajando en un proyecto para permitir la interrupción del embarazo sin causales, el cual forma parte de un compromiso de campaña. En conversación con el programa Tolerancia Cero, la autoridad afirmó que “el aborto seguro es más que el aborto legal, porque hay países que tienen aborto legal, pero no es seguro. Entonces, apunta también a la discusión social”. En ese sentido, sostuvo que iniciaron la conversación “respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más porque al menos respecto a la oposición está claro, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay un campo que no conocemos bien, que es el Partido de la Gente y por supuesto están los votos oficialistas para la reforma por el aborto”. Por lo mismo, apuntó que “hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la ‘tincada’ nuestra, se hace dialogando con las organizaciones porque esos avances nunca se han logrado sin el movimiento de mujeres”. Además, reiteró su rechazo al proyecto anunciado por los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, para derogar el aborto y aumentar las condenas por este procedimiento. “Quiero ser bien clara: no ha lugar a propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. No solo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Lo que ellos plantean es bien grave. Penalizar por 10 años es más que la pena que hay hoy, porque efectivamente hoy en Chile no hay mujeres presas por abortar porque como la pena es baja se va a otros tipos de salida judiciales. Con una pena de 10 años sí habría mujeres en la cárcel, entonces quieren profundizar en la penalización”, expresó la ministra Orellana.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, informó que el Gobierno desde el 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción por el Aborto Seguro, está trabajando en un proyecto para permitir la interrupción del embarazo sin causales, el cual forma parte de un compromiso de campaña. En conversación con el programa Tolerancia Cero, la autoridad afirmó que “el aborto seguro es más que el aborto legal, porque hay países que tienen aborto legal, pero no es seguro. Entonces, apunta también a la discusión social”. En ese sentido, sostuvo que iniciaron la conversación “respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más porque al menos respecto a la oposición está claro, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay un campo que no conocemos bien, que es el Partido de la Gente y por supuesto están los votos oficialistas para la reforma por el aborto”. Por lo mismo, apuntó que “hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la ‘tincada’ nuestra, se hace dialogando con las organizaciones porque esos avances nunca se han logrado sin el movimiento de mujeres”. Además, reiteró su rechazo al proyecto anunciado por los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, para derogar el aborto y aumentar las condenas por este procedimiento. “Quiero ser bien clara: no ha lugar a propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. No solo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Lo que ellos plantean es bien grave. Penalizar por 10 años es más que la pena que hay hoy, porque efectivamente hoy en Chile no hay mujeres presas por abortar porque como la pena es baja se va a otros tipos de salida judiciales. Con una pena de 10 años sí habría mujeres en la cárcel, entonces quieren profundizar en la penalización”, expresó la ministra Orellana.