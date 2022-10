Constanza Valdés por dichos del diputado De la Carrera: “Hacen un profundo daño a la democracia”

f80a05f291

La activista trans y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Valdés, calificó como lamentable los dichos transfóbicos del diputado Gonzalo de la Carrera en contra de la también legisladora, Emilia Schneider. Hay que recordar que el hecho se dio en el marco de la discusión del proyecto de reforma que garantiza la inexpropiabilidad de los fondos previsionales. La diputada, Schneider dijo “porque este sistema que tanto defienden, que prometía para el 2020, en un artículo en el diario El Mercurio, que los chilenos se pensionarían con el 100% de sus sueldos. Eso ya no pasó, no cumplió y su sistema fracasó. Eso era una proyección de la Asociación de AFP. Parece que no les va muy bien con los números, y no son tan secos como dice el diputado De la Carrera”. Después de esas declaraciones el diputado De la Carrera respondió: “Ella habla de mentiras y yo le quiero decir que he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar. Tampoco puede exigir su derecho a menstruar”. Tras esta situación generada ayer en el Congreso y que provocó el rechazo de varios sectores a los dichos del diputado De la Carrera, Constanza Valdés en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, sostuvo que “es lamentable que De la Carrera busque difundir o promover discursos de odio, lo hemos visto en sus tweets relacionados con temas de DD.HH. Él no tiene una cultura básica en materia de DD.HH”. La activista trans recalcó que De la Carrera “no sólo tuvo ayer una intervención transfóbica hacia la diputada, Emilia Schneider, pero también haciendo énfasis en ciertos elementos justamente para descalificar e, incluso, cuestionar la defensa que ella hace a propósito de lo que ha sido la agenda en materia de derechos sexuales y reproductivos”. Constanza Valdés aseguró que “declaraciones o actitudes como las manifestadas por el diputado De la Carrera hacen un profundo daño a la democracia y, especialmente, lo pienso desde mi vereda que tiene que ver con el ámbito de los derechos humanos, le hace un profundo daño a una cultura que es bien pobre en Chile a los respetos a los derechos humanos. Cada día más se empieza a correr el cerco de no respetar los DD.HH. y relativizarlos completamente”. En cuanto a las sanciones que reciben los parlamentarios al cometer actos que no están a la altura del cargo que ostentan y que se traducen en una anotación en su hoja de vida legislativa y en un descuento en su dieta parlamentaria, la consejera del INDH, planteó que “los controles parlamentarios que tenemos en Chile son bien pobres, decadentes… El procedimiento y el sistema funciona de manera paupérrima y las sanciones son simbólicas, como es el descuento de la dieta parlamentaria”. Además, precisó que “el llamado de atención, no tiene el objeto de reparar y no consiguen que esas conductas o comportamientos no vuelvan a ocurrir”, concluyó la consejera del INDH.

