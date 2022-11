COP27: Se espera un récord de emisiones de CO2 de los combustibles fósiles en 2022

En 2022 se inyectarán 40,6 gigatoneladas, es decir, 40.600 millones de toneladas más de CO2 en la atmósfera. El descenso de 2020, tras los confinamientos y la pandemia, fue por tanto una excepción, como explica Philippe Ciais, miembro del Global Carbon Project, que elabora este inventario de emisiones: “No tenemos un crecimiento verde que se reanude después de Covid. Seguimos teniendo un aumento alimentado por el uso de combustibles fósiles”, estima.

Sin embargo, en detalle, hay dinámicas muy diferentes en las distintas regiones del mundo. “Seguimos teniendo una tendencia a la baja en Europa y un aumento preocupante en EE.UU., pero eso es sólo un año. Y luego en China, donde las emisiones habían vuelto a aumentar desde 2015, estamos viendo un descenso sobre todo este año. Es difícil saber si las emisiones en China se estabilizarán o si seguirán en una línea fluctuante antes de disminuir”, enfatiza.

La pandemia del Covid-19, la guerra de Ucrania, la crisis energética y su particular impacto en las emisiones dificultan la identificación de tendencias para los próximos años.

Sin embargo, una cosa es cierta: el margen de maniobra se está reduciendo. Por ejemplo, sólo nos quedan 380 gigatoneladas de CO2 por emitir para alcanzar 1,5°C de calentamiento en comparación con la era preindustrial. A un ritmo de 40.000 millones de toneladas al año, este límite se alcanzará en 9 años.

1/2

The Global Carbon Budget-2022 paper is out, with complete analyses and datasets to 2021 & projections for 2022.

This new budget is the most comprehensive to date w/ data and model improvements in emissions, land, ocean, and atmospheric fluxes.https://t.co/g6hPWrpC02 pic.twitter.com/C2bOCpD2o4

— GlobalCarbonProject (@gcarbonproject) November 11, 2022