Diputados aprueban en general Presupuesto 2023 en medio de tensa jornada en la Cámara Durante la discusión de la iniciativa, el diputado republicano Cristián Araya cuestionó el presupuesto relacionado a derechos humanos, relativizando la existencia de detenidos desaparecidos. Daisy Castillo Lunes 14 de noviembre 2022 20:44 hrs.

La Cámara de Diputados inició en la jornada del lunes 14 de noviembre, la discusión en torno al proyecto de ley de Presupuesto 2023 para el sector público. Los parlamentarios aprobaron la idea de legislar por 128 a favor y 5 abstenciones, mientras que durante este martes y miércoles continuará la argumentación de los diputados para que el jueves se complete el total despacho del proyecto y pase a su discusión en el Senado. En el marco del debate, fueron varios los legisladores que, en general, plantearon una visión positiva respecto del proyecto de ley de Presupuesto 2023, señalando, eso sí, que es necesario seguir avanzando con el objeto de que las diferentes partidas en términos de recursos puedan ir aumentando. También respaldaron el que se lograra un acuerdo por parte de los parlamentarios de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y el Gobierno, el que recoge los acuerdos surgidos en el marco de la discusión presupuestaria. La propuesta crece un 4,2% en comparación al erario actual y está enfocado en los siguientes ámbitos: impulsar la inversión pública, con un aumento del gasto de 5,5% respecto a 2022; fomentar el orden público y la seguridad ciudadana, con un alza de 4,4% en relación al Presupuesto en curso; y mejorar las pensiones a través de la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Reacciones La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola aseguró que este presupuesto 2023 refleja que el Gobierno escuchó a la ciudadanía, porque se trata de un proyecto que cubre gasto e inversión que permitirá desarrollar políticas públicas que avancen en derechos sociales, en contener la recesión proyectada para el próximo año. “Lo importante es que el gobierno de nuestro presidente, Gabriel Boric ha sabido escuchar y tomar atención en aquellas temáticas que se han puesto a la mesa por parte de los diferentes sectores políticos y, hoy espero, que el sector de oposición sepa reconocer que los esfuerzos que se plantearon en la discusión hayan sido considerados”. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, hizo hincapié en la necesidad de que en el presupuesto de 2023 contemple los recursos necesarios para que materialice una reforma en el Ministerio Público que, a su juicio, es vital. “Hay un incremento en materia de seguridad y hay que reconocer ese 4,4%, peor hay que poner énfasis en lo que ocurre con la Fiscalía, donde el incremento de personal es escaso, es paupérrimo, es mínimo y faltan fiscales. Falta una fiscalía especializada, falta mayor control, respecto del trabajo que están realizando, porque la cantidad de archivos provisionales es escandalosa”. En tanto, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, afirmó que el presupuesto 2023 para el sector público da cuenta de las demandas del país, como es el tema de la seguridad interna del país. Tiene, dijo, un incremento significativo para ambas policías y para enfrentar el crimen organizado. Agregó que se trata de un proyecto reactivador y un motor para la economía para enfrentar los desafíos de crecimiento, inversión y empleo. Sin embargo, en su intervención, llamó a sus colegas en el Congreso a ser claros con la ciudadanía y a no manifestar que, dentro del presupuesto, se pueda contemplar un aumento de la PGU para que llegue el beneficio a $250.000. Sobre este punto, manifestó: “Para que no engañemos a la gente. Imagino que los parlamentarios que están planteando que este presupuesto aumenta la PGU a $250.000 o desconocen o ignoran que el presupuesto de la nación que es por un año, no puede financiar gastos permanentes del país”. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien fue interrumpido durante su intervención, calificó como innecesario que se quiera avanzar en materia presivisional, incluyendo la Ley de Presupuesto, porque lo que corresponde, dijo, no es legislar a pedazos, “es la manera equivocada de hacerlo”. Sobre las interrupciones de las que fue objeto, dijo: “Todos queremos un Parlamento del que nos podamos sentir orgullosos de decidir en mejoras”. La polémica por dichos de Cristián Araya Un tenso momento se vivió en la Cámara de Diputados, porque el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) criticó la “generosidad” del Gobierno en algunas partidas y no en otras, como en Carabineros, por ejemplo. “El Gobierno parece generoso para financiar el INDH con 14 mil millones de pesos, 16 mil millones para pensiones de gracia de las supuestas víctimas del estallido delictual, 2079 millones para el Museo de la Memoria de algunos. Sí, incluso, es tanta la generosidad que destinará 2.069 millones para fundaciones como la fundación Salvador Allende, Corporación Villa Grimaldi, Patricio Aywlin, etc. 900 millones de pesos para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”, dijo Araya. Esto detonó la molestia de un grupo de diputados de Apruebo Dignidad, que se acercaron al sector de los republicanos a emplazarlos por las palabras de Araya. Quien reclamó a los gritos fue la diputada, Lorena Pizarro, que decía “atrévanse de nuevo”, acompañada de otros como Tomás Hirsch, y el diputado Cristián Tapia (PPD), que alegaba “estamos discutiendo el Presupuesto”. El presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, suspendió la sesión por unos minutos, no sin antes pedir “respeto” entre todos los parlamentarios. Al respecto, la diputada del PC, Lorena Pizarro no sólo lamentó lo ocurrido, sino que puso énfasis en la falta de respeto y en no permitir que los sectores de ultra-derecha sigan atropellando la dignidad de los familiares de detenidos-desaparecidos. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic anunció que se entregará un oficio, videos y todos los antecedentes en cuanto a lo ocurrido en el hemiciclo. “Necesitamos respeto y recuperar la convivencia democrática. Hay que sancionar de manera dura a quienes propicien incidentes en el hemiciclo”.

