Deportes Derechos Humanos El duro discurso de Bellerín contra Qatar 2022: “No disfrutaría la carga de 6.500 fallecidos” “El fútbol, como siempre, es un poquito el reflejo de nuestra sociedad. La avaricia y el egoísmo no tienen limite, seguimos agrandando todo lo que nos separa y esto solo lleva al desencuentro y a la desigualdad”, lamentó el lateral del Barcelona. Diario UChile Sábado 19 de noviembre 2022 16:00 hrs.

Un duro discurso en contra de la organización del Mundial de Qatar 2022 pronunció el lateral del Barcelona de Cataluña, Héctor Bellerín, al momento de recibir una de las condecoraciones a “hombre del año” por parte de la revista española GQ. Recordemos que el defensa no fue convocado por Luis Enrique para asistir a la cita mundialista, un hecho que le produjo sensaciones encontradas “como futbolista, no estar en Qatar y en la selección es algo que me entristece, por hay una parte de mí que se alegra” confesó el futbolista. Las palabras de @HectorBellerin acerca del Mundial de Qatar 2022: solo nos queda aplaudir , ¡grande! #GQHombresDelAño pic.twitter.com/S65J6MYSdV — GQ España (@GQSpain) November 18, 2022 “No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas en el proceso de un simple Mundial de fútbol”, señaló Bellerín quien agregó que “hubo personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias”. En esa línea, el defensa finalizó sosteniendo que “el fútbol, como siempre, es un poquito el reflejo de nuestra sociedad. La avaricia y el egoísmo no tienen limite, seguimos agrandando todo lo que nos separa y esto solo lleva al desencuentro y a la desigualdad”.

