Deportes Nacional Mauricio Pellegrino llegó a Chile para dirigir a la U: “Vine para terminar de cerrar un acuerdo” La directiva de Azul Azul tiene una reunión extraordinaria durante este sábado para definir el arribo del argentino como nuevo director técnico de Universidad de Chile. Diario UChile Sábado 26 de noviembre 2022 10:33 hrs.

El argentino Mauricio Pellegrino al país y todo apunta a que será el nuevo técnico de Universidad de Chile. Es el principal candidato y tiene acuerdo con el gerente deportivo Manuel Mayo, por lo que sólo faltaría llevar estos avances al directorio y visar su contratación. El trasandino, sin club desde su salida de Vélez Sarsfield en mayo pasado, llegó pasadas las 22 horas a suelo nacional, y si bien no quiso referirse directamente a los azules, dejó en claro que su visita a Chile era para cerrar un trato. “Vine para terminar de cerrar un acuerdo. Estaba analizando su equipo. El club quiere hacer varios cambios y en eso estamos”, señaló el trasandino en una escueta conversación con ESPN en el Aeropuerto de Santiago. En la misma línea, el ex defensa sostuvo que “hay varios temas en el aire que hay que resolver, no hay mucho tiempo. Tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo. Todavía no hay nada cerrado, quiero ser prudente”. Destacar que el nombre del también ex entrenador del Valencia surgió esta última semana y rápidamente fue tomando fuerza, según reportaron diversos medios nacionales. Este sábado, la dirigencia de Azul Azul tendría una reunión extraordinaria en la cual, de no mediar ningún contratiempo, se debería ratificar la contratación de Pellegrino para la próxima temporada.

