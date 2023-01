2cdc54e307

4a600aa67f

Deportes Nacional ¡Comenzó! Este fin de semana se inicia el campeonato nacional del fútbol chileno La ANFP dio a conocer este jueves el calendario y los horarios de las primeras siete fechas del torneo local. Colo-Colo debuta de visita ante Copiapó el domingo y la Universidad de Chile lo hará ante Huachipato el lunes a las 19 horas. Diario UChile Jueves 19 de enero 2023 17:06 hrs.

Compartir en

La ANFP dio a conocer la programación del Campeonato Nacional 2023 hasta la séptima fecha, que tomará lugar el fin de semana del 04 y 05 de marzo y que tendrá como gran atractivo la “revancha” de la Supercopa. Para revisarla en detalle, se debe ingresar al sitio web de la ANFP. La primera jornada tendrá como grandes enfrentamientos Magallanes vs. O’Higgins (Vie 18:00), equipos que abrirán la fecha, el clásico de colonias entre Palestino y Audax Italiano (Sab 18:00), Everton vs. Universidad Católica (Dom 12:00), Deportes Copiapó vs. Colo Colo (Dom 18:30) y Universidad de Chile vs. Huachipato (Lun 19:00). En el caso de la segunda fecha, los que abrirán los fuegos serán Ñublense y Magallanes (Vie 27, 18:30), mientras que la cerrará Audax Italiano vs. Deportes Copiapó (Dom 29, 20:30). Colo Colo visitará a O’Higgins (Dom 19, 18:00), Universidad de Chile recibe a Unión Española (Sab 28, 18:00), y Universidad Católica se mide ante Curicó Unido (Sab 28, 20:30). La tercera fecha será inaugurada por Coquimbo Unido y Universidad Católica (Vie 03/02, 18:30), y cerrada por O’higgins vs. Huachipato (Lun 06/02, 21:30). Colo Colo recibirá a Ñublense (Lun 06/02, 19:00), y Universidad de Chile visitará a Palestino (Dom 05/02, 18:00). En cuanto a la cuarta jornada, los primeros en jugar serán Audax Italiano y Unión Española (Jue 09/02, 21:00), los últimos Universidad Católica y Cobresal (Dom 12/02, 20:30). Colo Colo jugará como visita ante Huachipato (Dom 12, 12:00), y Universidad de Chile recibirá a Magallanes (Sab 11/02, 20:30). La semana siguiente parten jugando Curicó Unido y Deportes Copiapó (Jue 16/02, 20:30), y finalizan Palestino y Unión la Calera (Lun 20/02, 18:00). Colo Colo recibirá a Everton (Dom 19/02, 20:30), Universidad de Chile visitará a O’Higgins (Dom 19/02, 18:00), y Universidad Católica jugará como visita ante Audax Italiano (Sab 18/02, 20:30). Para la sexta fecha, abren los fuegos Huachipato y Unión Española (Vie 24/02, 18:00), y la concluyen Deportes Copiapó y O’Higgins (Lun 27/02, 20:30). Colo Colo recibe a Coquimbo Unido (Dom 26/02, 20:30 horas), Universidad de Chile visita a Curicó Unido (Vie 24/02, 20:30), y Universidad Católica se enfrenta como local a Palestino (Sab 25/02, 20:30). Finalmente, la séptima fecha inicia con Universidad de Chile y Unión la Calera (Jue 02/03, 20:30), y termina con Cobresal y Everton (Dom 05/03, 20:30). Colo Colo visitará a Magallanes (Dom 05/03, 18:00), y Universidad Católica hará lo propio con Ñublense (Vie 03/03, 20:30).

La ANFP dio a conocer la programación del Campeonato Nacional 2023 hasta la séptima fecha, que tomará lugar el fin de semana del 04 y 05 de marzo y que tendrá como gran atractivo la “revancha” de la Supercopa. Para revisarla en detalle, se debe ingresar al sitio web de la ANFP. La primera jornada tendrá como grandes enfrentamientos Magallanes vs. O’Higgins (Vie 18:00), equipos que abrirán la fecha, el clásico de colonias entre Palestino y Audax Italiano (Sab 18:00), Everton vs. Universidad Católica (Dom 12:00), Deportes Copiapó vs. Colo Colo (Dom 18:30) y Universidad de Chile vs. Huachipato (Lun 19:00). En el caso de la segunda fecha, los que abrirán los fuegos serán Ñublense y Magallanes (Vie 27, 18:30), mientras que la cerrará Audax Italiano vs. Deportes Copiapó (Dom 29, 20:30). Colo Colo visitará a O’Higgins (Dom 19, 18:00), Universidad de Chile recibe a Unión Española (Sab 28, 18:00), y Universidad Católica se mide ante Curicó Unido (Sab 28, 20:30). La tercera fecha será inaugurada por Coquimbo Unido y Universidad Católica (Vie 03/02, 18:30), y cerrada por O’higgins vs. Huachipato (Lun 06/02, 21:30). Colo Colo recibirá a Ñublense (Lun 06/02, 19:00), y Universidad de Chile visitará a Palestino (Dom 05/02, 18:00). En cuanto a la cuarta jornada, los primeros en jugar serán Audax Italiano y Unión Española (Jue 09/02, 21:00), los últimos Universidad Católica y Cobresal (Dom 12/02, 20:30). Colo Colo jugará como visita ante Huachipato (Dom 12, 12:00), y Universidad de Chile recibirá a Magallanes (Sab 11/02, 20:30). La semana siguiente parten jugando Curicó Unido y Deportes Copiapó (Jue 16/02, 20:30), y finalizan Palestino y Unión la Calera (Lun 20/02, 18:00). Colo Colo recibirá a Everton (Dom 19/02, 20:30), Universidad de Chile visitará a O’Higgins (Dom 19/02, 18:00), y Universidad Católica jugará como visita ante Audax Italiano (Sab 18/02, 20:30). Para la sexta fecha, abren los fuegos Huachipato y Unión Española (Vie 24/02, 18:00), y la concluyen Deportes Copiapó y O’Higgins (Lun 27/02, 20:30). Colo Colo recibe a Coquimbo Unido (Dom 26/02, 20:30 horas), Universidad de Chile visita a Curicó Unido (Vie 24/02, 20:30), y Universidad Católica se enfrenta como local a Palestino (Sab 25/02, 20:30). Finalmente, la séptima fecha inicia con Universidad de Chile y Unión la Calera (Jue 02/03, 20:30), y termina con Cobresal y Everton (Dom 05/03, 20:30). Colo Colo visitará a Magallanes (Dom 05/03, 18:00), y Universidad Católica hará lo propio con Ñublense (Vie 03/03, 20:30).