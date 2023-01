da340d86e1

Internacional Jacinda Ardern dimite como primera ministra de Nueva Zelanda: “No tengo energía” En declaraciones a la televisión, la laborista dejará el cargo en febrero y anunció que el 14 de octubre se celebrarían elecciones generales. Asegura que no hay ninguna razón secreta detrás de su dimisión. RFI Jueves 19 de enero 2023 8:07 hrs.

Jacinda Ardern ha estado a la cabeza de Nueva Zelanda durante cinco años. “Soy humana. Damos todo lo que podemos durante todo el tiempo que podemos, y luego llega el momento. Y para mí, ese momento ha llegado”, dijo Ardern de 42 años que durante mucho tiempo gozó de una nivel de aprobación espectacular entre sus compatriotas llegando a hablar incluso de “Jacindamanía”, una popularidad que ha caído en picada en los últimos tiempos en las encuestas por el deterioro de la economía. El estrés de Ardern se había hecho evidente en algunos actos públicos recientes como cuando el mes pasado fue sorprendida llamando “gilipollas arrogante” a un funcionario de la oposición sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido. Los últimos sondeos muestran a una coalición de centro-derecha por delante de los laboristas en las próximas elecciones. Pero niega que sea el motivo de su marcha. “No me voy porque crea que no podemos ganar las próximas elecciones, sino porque creo que podemos y lo haremos”, afirmó. Su dimisión se hará efectiva a más tardar el 7 de febrero, y el caucus laborista votará a un nuevo líder tres días después. El viceprimer ministro Grant Robertson dejó claro de inmediato que no sería candidato a suceder a Ardern. “Para mí, ya es hora”, dijo en una reunión de su Partido Laborista. “Simplemente no tengo energía para otros cuatro años”, añadió Ardern que se convirtió en la primera ministra en un gobierno de coalición en 2017. Durante su mandato, tuvo que hacer frente a la pandemia del Covid-19, a una erupción volcánica mortal y al peor atentado de la historia del país, el asesinato de 51 fieles musulmanes en una mezquita de Christchurch a manos de un supremacista blanco en 2019. El primer ministro de la vecina Australia, Anthony Albanese, elogió a Ardern como una líder que “ha demostrado al mundo cómo dirigir con inteligencia y firmeza”, declaró.

