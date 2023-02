Marcel tras Imacec: “Los escenarios catastrofistas que se anunciaron no han ocurrido y no van a ocurrir durante los próximos meses”

a09b6417a5

94f8e1d518

Tras conocerse los resultados del último Imacec, correspondiente a diciembre de 2022, el ministro de Hacienda, Mario Marcel realizó un positivo balance señalando que “prácticamente todos los sectores tuvieron crecimiento respecto del mes anterior desestacionalizado, es decir hubo una mejora generalizada a través de todos los sectores”. Asimismo, el jefe de las finanzas públicas se refirió a la recuperación de la economía nacional, incluyendo otros indicadores, como el de empleo: “Una economía que ha tenido capacidad para ir haciendo su ajuste, pero ir haciéndolo de manera lo menos dañina posible. Eso también se ha visto reflejado en las cifras de empleo”. En esa línea, Marcel indicó que “estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado, el dólar a luca quedó atrás, los grandes riesgos fiscales, que el Gobierno iba a ser fuertemente presionado a gastar más y a sacrificar la disciplina fiscal no se dio, al contrario. Y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió”. En relación a las proyecciones sobre una posible recesión económica, el secretario de Estado enfatizó que “si uno se guiara por las definiciones más simplistas que se hacen de recesión, es decir, dos trimestres con variaciones negativas, trimestre a trimestre, esa recesión ya ocurrió, entre el segundo y el tercer trimestre de 2022, fueron dos trimestres con variaciones de actividad negativas respecto al trimestre anterior. El cuarto trimestre ya tuvo una variación positiva”. “Eso no quiere decir que la economía no tenga algún espacio para mejorar, por supuesto, y probablemente vamos a tener un primer trimestre de 2023 con variaciones negativas respecto del anterior, pero mirado desde esa perspectiva más simplista, dos trimestres con variaciones negativas, eso ya ocurrió, ya está detrás de nosotros y no delante de nosotros” precisó.

Tras conocerse los resultados del último Imacec, correspondiente a diciembre de 2022, el ministro de Hacienda, Mario Marcel realizó un positivo balance señalando que “prácticamente todos los sectores tuvieron crecimiento respecto del mes anterior desestacionalizado, es decir hubo una mejora generalizada a través de todos los sectores”. Asimismo, el jefe de las finanzas públicas se refirió a la recuperación de la economía nacional, incluyendo otros indicadores, como el de empleo: “Una economía que ha tenido capacidad para ir haciendo su ajuste, pero ir haciéndolo de manera lo menos dañina posible. Eso también se ha visto reflejado en las cifras de empleo”. En esa línea, Marcel indicó que “estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado, el dólar a luca quedó atrás, los grandes riesgos fiscales, que el Gobierno iba a ser fuertemente presionado a gastar más y a sacrificar la disciplina fiscal no se dio, al contrario. Y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió”. En relación a las proyecciones sobre una posible recesión económica, el secretario de Estado enfatizó que “si uno se guiara por las definiciones más simplistas que se hacen de recesión, es decir, dos trimestres con variaciones negativas, trimestre a trimestre, esa recesión ya ocurrió, entre el segundo y el tercer trimestre de 2022, fueron dos trimestres con variaciones de actividad negativas respecto al trimestre anterior. El cuarto trimestre ya tuvo una variación positiva”. “Eso no quiere decir que la economía no tenga algún espacio para mejorar, por supuesto, y probablemente vamos a tener un primer trimestre de 2023 con variaciones negativas respecto del anterior, pero mirado desde esa perspectiva más simplista, dos trimestres con variaciones negativas, eso ya ocurrió, ya está detrás de nosotros y no delante de nosotros” precisó.