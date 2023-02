e0c65a40ef

Justicia Nacional Estado de Chile hace mea culpa por aplicación de media prescripción en crímenes de lesa humanidad En una audiencia de la CIDH, representantes de nuestro país reconocieron la responsabilidad del Estado en la rebaja de condenas a violadores de derechos humanos. Diario UChile Jueves 2 de febrero 2023 11:38 hrs.

Este miércoles, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “El Estado quiere reiterar el claro reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del caso, y que se vinculan con la prescripción o prescripción gradual a causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad”, manifestó la agente del Estado chileno, Catalina Fernández. En la instancia, la CIDH analizó un recurso presentado por las abogadas Karinna Fernández, Magdalena Garcés y Jimena Reyes, en el que denunciaron la rebaja de las condenas en los casos de 49 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En representación de las víctimas declaró Iván Carrasco, hijo del periodista José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por agentes del Estado la madrugada del 8 de septiembre de 1986. “Lo que hemos dicho siempre, como familiares, es que la única reparación integral es que se haga justicia, que haya castigo efectivo real a los culpables, y eso en Chile no está ocurriendo”, señaló. Carrasco además expresó su confianza en lo que pueda decidir la CIDH: “En nuestro país ya no podemos hacer nada más. El Estado chileno ha tomado la opción de denegarle la justicia a nuestros muertos, y esperamos que esta Corte pueda reparar eso, pueda decretar que la medida de prescripción no se ocupe más en Chile para los casos de víctimas de derechos humanos, no se ocupe más en Chile como forma de impunidad, porque eso es lo que es”. “En el caso puntual del fallo de mi padre, y de los otros cuatro asesinados esa noche del 8 de septiembre, esperamos que esta Corte pueda determinar que esos fallos tengan que ser anulados, porque no se corresponden con el derecho internacional”, agregó. Tras la declaración de Carrasco, la abogada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Catalina Fernández, aseguró que el Estado está dispuesto a avanzar hacia la reparación de las víctimas y agregó que le corresponde a la CIDH “determinar el alcance de la responsabilidad”.

