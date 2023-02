Mick Schumacher se suma a McLaren como piloto reserva

Quienes pensaron que la carrera del joven piloto alemán Mick Schumacher tendría un abrupto fin luego que se conociera su desvinculación del equipo Haas estaban equivocados, porque a su puesto como piloto reserva en Mercedes, el hijo de la leyenda Michael Schumacher sumó una nueva alternativa al integrarse a otro grande de la categoría como es McLaren.

Este miércoles el equipo británico hizo oficial la llegada de Schumacher como parte de un convenio firmado entre McLaren y Mercedes y que permitirá al alemán tener otra alternativa para seguir presente en el circo de la F1.

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ

— McLaren (@McLarenF1) February 1, 2023