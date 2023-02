417bf1c6f7

Nuevamente el Río Maipo no desemboca en el mar: “Sabemos que es sequía, pero también es saqueo” La ambientalista Paulette Carvajal afirmó que "mientras no se fiscalice, no se detenga el robo de agua y la extracción de agua excesiva para los monocultivos, esto va a seguir pasando”. Sebastián Saavedra Lunes 13 de febrero 2023 19:01 hrs.

El río Maipo volvió a no desembocar en el mar, luego de que la primera obstrucción fuera despejada con maquinaria de la Escuela de Ingenieros Tejas Verdes. Así, la desembocadura se había restaurado desde el 27 de enero con una zanja excavada. Desde mediados de enero que el río Maipo no tenía la fuerza necesaria para llegar al mar en su desembocadura en el sector de Llolleo, en San Antonio. Los pobladores del sector se reunieron con autoridades para hacer denuncias, porque “ya hace varios años que Coopagua cierra el río con un pretil que es de lado a lado y eso no está permitido por la Dirección General de Aguas (DGA)”, concretó la vecina del río Maipo y ambientalista, Paulette Paz Carvajal. El 5 de enero desde la DGA dieron la orden de detención de obras y labores que se ejecuten en el río Maipo, manteniendo la expectativa de que se ordene la demolición del pretil en un plazo de 30 días y restituir el cauce anterior a la intervención, con el objetivo de lograr que el agua baje con más fuerza. La Municipalidad de San Antonio junto a profesionales apoyados e incentivados por el concejal Milko Caracciolo hicieron un informe en el que plantean donde están todos los puntos de extracción y los conflictos en el fondo del río Maipo. Además, incluyeron un petitorio de varios temas que le entregaron al Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el 31 de enero en una reunión que se realizó en el Quisco. Pero, “analizando este problema desde otra perspectiva, el riesgo lo tendrán las personas de Santo Domingo, porque como el río trae tan poca fuerza, se le mete agua salada, por eso es que ellos hacen ese pretil. Entonces el conflicto es súper complejo, porque mientras no se fiscalice, no se detenga el robo de agua y la extracción de agua excesiva para los monocultivos, esto va a seguir pasando”, detalló Carvajal. Al respecto, el director regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Valparaíso, Camilo Mansilla, explicó que “son varios los factores, hay que considerar que la cuenca del río Maipo está compuesta por las regiones de Valparaíso, la Región Metropolitana y Región de O’Higgins, con una superficie aproximada a los 15.270 kilómetros cuadrados, entonces, todas las acciones que se realicen en cualquiera de sus tramos, repercuten en toda la cuenca, tales como: el cambio de uso de suelo, la falta de precipitaciones o infracciones al Código Aguas, de estas últimas se encuentran la extracción no autorizada de aguas, obras no autorizadas en el cauce o la extracción de áreas no autorizadas”. Por su parte, la ambientalista Carvajal afirmó que “nosotros sabemos que es sequía, pero también es saqueo. Hemos hecho seguimiento con drones desde todo lo que pasa desde el pretil de Coopagua hacia arriba y hay varios sectores intervenidos del río, entonces efectivamente hay una sequía, pero se acrecienta muchísimo con la cantidad de agua que sacan del Maipo, porque hacemos mediciones y demuestran de que hay días que se extrae mucha más agua del Maipo que otros, entonces tenemos la prueba de que no es solamente la sequía, sino que es porque hacia arriba hay muchas piscinas que se llenan, hay extracción para los monocultivos, hay también el tema de los áridos”. Otro conflicto que ocurre cuando baja el río, se produce cuando “empiezan a llegar los zancudos y estamos con una alerta sanitaria que no ha sido decretada. Entonces no hay muchos recursos para fumigar, han estado infectando a la gente que llega a los hospitales con alergias. Entonces tenemos varios puntos que si no se interviene la cuenca del Maipo, no se van a solucionar nunca”, asevera la vecina del río Maipo. La solución para que el río Maipo desemboque con el mar, son “los Consejos de Cuenca que ha impulsado este Gobierno a través del Comité Interministerial, de transición hídrica justa con el objeto de fortalecer la gobernanza de los recursos hídricos con una planificación a escala de cuenca, el cual considere la participación de los servicios públicos, organizaciones de usuarios de aguas y organizaciones de la sociedad civil. Para este año el Comité adoptó el compromiso de presentar un proyecto de ley para formalizar la creación de estos organismos”, indicó el director regional del MOP.

