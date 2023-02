a96b9c1bbf

bffd2c4b2f

Nacional Detienen a sujeto que baleó a mujer en fatídico Día del Trabajador en Meiggs El detenido habría participado del ataque en contra de un grupo de personas que participaba de una marcha convocada por el día del trabajador y donde además resultó asesinada la comunicadora Francisca Sandoval. Diario UChile Martes 21 de febrero 2023 13:13 hrs.

Compartir en

Conmoción causó en el país la balacera ocurrida el 1 de mayo del 2022 en el Barrio Meiggs, en medio de una marcha por el Día del Trabajador. Los disparos provocaron la muerte de la comunicadora Francisca Sandoval, quien estaba cubriendo la manifestación para Señal 3 La Victoria, y dejaron a otras dos personas lesionadas. Por el homicidio de la comunicadora fue detenido Marcelo Naranjo Naranjo, un comerciante ambulante conocido como “El Pestaña” que tenía prontuario por microtráfico e infracción a la ley de armas. Y este martes, las autoridades policiales informaron la aprehensión de un hombre por el delito de homicidio frustrado en contra de una de las víctimas que resultó herida de bala, específicamente una mujer. El subprefecto Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Metropolitana, detalló que durante la indagatoria se utilizaron “varios medios de prueba tecnológicos y trabajo audiovisual”. “Se trabaja con diversas imágenes, tanto de las cámaras municipales como de los locatarios. Es así como existen imágenes exactas donde el sujeto procede a efectuar disparos, tanto desplazado en el suelo, como arrodillado y de pie, a la multitud y al aire”, agregó. Pardo señaló que el detenido “es parte de un grupo familiar que maneja varios puestos, llamados toldos azules, en el sector de Barrio Meiggs, donde dominan bajo la violencia la instalación de los puestos y venden productos falsificados”. También informó que el imputado “mantiene antecedentes por infracción a la ley de propiedad intelectual y tráfico de drogas”. Consultado por la otra persona que resultó herida de bala, el detective aseguró que están trabajando para dar con el paradero del victimario. “Aquí hay un trabajo coordinado. Desde el primer momento, nuestro director general nos encomendó en esta unidad realizar el trabajo investigativo con el fin de establecer los autores de este hecho. Seguimos trabajando con la identificación del otro autor de este hecho”, consignó. El fiscal Esteban Silva, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, adelantó que el imputado será formalizado por homicidio frustrado y por Infracción a la Ley de Control de Armas y Propiedad Industrial. “Va ser formalizado por un delito de homicidio frustrado cometido el 1 de mayo del 2022, alrededor de las 12:10. Adicionalmente, también a raíz de la flagrancia que se produjo al momento del ingreso a domicilio ayer en la comuna de Maipú, también va a ser formalizado por tenencia ilegal de municiones“, indicó el persecutor. En tanto, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, recordó que “ese 1 de mayo es un día que no podemos olvidar como sociedad. En una democracia, no puede ser que trabajadores de las comunicaciones sean afectados por quienes creían que tenían un territorio tomado en base a la criminalidad y a derechos no adquiridos”. “Como Gobierno, dijimos desde el primer día que la recuperación de espacios públicos era una prioridad. El Barrio Meiggs era un lugar donde no podía pasar el transporte público, no podía funcionar normalmente el comercio formal. Y si bien ha sido una tarea ardua desde mayo a la fecha, hoy podemos mencionar que hay cerca de siete barrios neurálgicos intervenidos y que no vamos a descansar en poder profundizar este trabajo de coordinación, y para ello la coordinación interinstitucional es imprescindible”, añadió. Martínez afirmó que la detención busca “dar una señal que acá no habrá impunidad, que no hay personas que están por sobre la ley, y que es muy necesario que en espacios colectivos, las decisiones sean colectivas”. Foto: Agencia Aton.

Conmoción causó en el país la balacera ocurrida el 1 de mayo del 2022 en el Barrio Meiggs, en medio de una marcha por el Día del Trabajador. Los disparos provocaron la muerte de la comunicadora Francisca Sandoval, quien estaba cubriendo la manifestación para Señal 3 La Victoria, y dejaron a otras dos personas lesionadas. Por el homicidio de la comunicadora fue detenido Marcelo Naranjo Naranjo, un comerciante ambulante conocido como “El Pestaña” que tenía prontuario por microtráfico e infracción a la ley de armas. Y este martes, las autoridades policiales informaron la aprehensión de un hombre por el delito de homicidio frustrado en contra de una de las víctimas que resultó herida de bala, específicamente una mujer. El subprefecto Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Metropolitana, detalló que durante la indagatoria se utilizaron “varios medios de prueba tecnológicos y trabajo audiovisual”. “Se trabaja con diversas imágenes, tanto de las cámaras municipales como de los locatarios. Es así como existen imágenes exactas donde el sujeto procede a efectuar disparos, tanto desplazado en el suelo, como arrodillado y de pie, a la multitud y al aire”, agregó. Pardo señaló que el detenido “es parte de un grupo familiar que maneja varios puestos, llamados toldos azules, en el sector de Barrio Meiggs, donde dominan bajo la violencia la instalación de los puestos y venden productos falsificados”. También informó que el imputado “mantiene antecedentes por infracción a la ley de propiedad intelectual y tráfico de drogas”. Consultado por la otra persona que resultó herida de bala, el detective aseguró que están trabajando para dar con el paradero del victimario. “Aquí hay un trabajo coordinado. Desde el primer momento, nuestro director general nos encomendó en esta unidad realizar el trabajo investigativo con el fin de establecer los autores de este hecho. Seguimos trabajando con la identificación del otro autor de este hecho”, consignó. El fiscal Esteban Silva, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, adelantó que el imputado será formalizado por homicidio frustrado y por Infracción a la Ley de Control de Armas y Propiedad Industrial. “Va ser formalizado por un delito de homicidio frustrado cometido el 1 de mayo del 2022, alrededor de las 12:10. Adicionalmente, también a raíz de la flagrancia que se produjo al momento del ingreso a domicilio ayer en la comuna de Maipú, también va a ser formalizado por tenencia ilegal de municiones“, indicó el persecutor. En tanto, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, recordó que “ese 1 de mayo es un día que no podemos olvidar como sociedad. En una democracia, no puede ser que trabajadores de las comunicaciones sean afectados por quienes creían que tenían un territorio tomado en base a la criminalidad y a derechos no adquiridos”. “Como Gobierno, dijimos desde el primer día que la recuperación de espacios públicos era una prioridad. El Barrio Meiggs era un lugar donde no podía pasar el transporte público, no podía funcionar normalmente el comercio formal. Y si bien ha sido una tarea ardua desde mayo a la fecha, hoy podemos mencionar que hay cerca de siete barrios neurálgicos intervenidos y que no vamos a descansar en poder profundizar este trabajo de coordinación, y para ello la coordinación interinstitucional es imprescindible”, añadió. Martínez afirmó que la detención busca “dar una señal que acá no habrá impunidad, que no hay personas que están por sobre la ley, y que es muy necesario que en espacios colectivos, las decisiones sean colectivas”. Foto: Agencia Aton.