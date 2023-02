56acf8c872

Deportes Christiane Endler puso en duda su continuidad en la “Roja” Luego de caer en el repechaje mundialista ante Haití, la capitana de la selección nacional hizo duras críticas respecto del manejo que ha tenido el fútbol femenino durante los últimos años. Diario UChile Miércoles 22 de febrero 2023 11:55 hrs.

Se acabó el sueño de la Selección chilena femenina de ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, luego de que la Roja cayera por 2-1 ante Haití en el repechaje. La escuadra nacional se quedó sin la opción de clasificar a su segunda cita planetaria y tras el fracaso, la portera y capitana, Christiane Endler, fue tajante y aseguró que fue el fin de un proceso y puso en duda su continuidad en el equipo nacional. “Hicimos lo que pudimos, lo que se nos pidió con los recursos que tuvimos, nos vamos con un gusto amargo. Queríamos clasificar, era la última oportunidad quizás de estar en un Mundial”, reconoció la golera del Olympique de Lyon a la transmisión oficial. “Lamentablemente no lo logramos, dejamos todo en la cancha. No teníamos más recursos y se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití“, añadió. Además, agregó: “Puede que no esté en el próximo proceso, uno nunca sabe, hay que ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que uno seguirá en la selección y se tomará la decisión si se sigue o no, pero hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil”. Foto: Photosport.

