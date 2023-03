86e9de346c

Minería Nacional Política Esteban Velásquez sobre regulación del litio: “El Presidente Gabriel Boric no puede tener cualquier socio” A juicio del representante de Antofagasta, no todas las empresas privadas cumplen las condiciones para involucrarse en la explotación del mineral. DiarioUChile Viernes 3 de marzo 2023 10:25 hrs.

A propósito de unas controvertidas declaraciones del subsecretario de Minería, Willy Kracht, sobre el eventual ingreso de privados a la industria del litio, el senador de la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), conversó con Radio y Diario Universidad de Chile. A juicio del senador, nuestro país debería comenzar una discusión acerca de esa política en el corto plazo. “Mi invitación es a acelerar los procesos. Todos los expertos nos dicen que Chile, o el planeta, tiene que generar tres o cuatro veces más producción de cobre, y producción de litio, para enfrentar de la mejor manera posible el cambio climático, por lo tanto, esto ya no solo es de interés de nuestro país, sino que es un interés planetario. Sería interesante darnos esa reflexión, tener un poco más de claridad del tipo de modelo, del tipo de empresa que va a propiciar el gobierno del Presidente Boric”, dijo Velásquez. Respecto a la manera en que él mismo piensa a la Empresa Nacional del Litio, el senador de Antofagasta señaló que en esta debería haber “una presencia del Estado muy fuerte”. Aunque no descarta una posible asociación con privados, Velásquez considera que no se puede hacer negocios con cualquier empresa. “El Estado puede contratar cierto servicio de privados para tareas que no está en condiciones de realizar, pero eso no implica que inmediatamente tenemos que entregarlo a cualquier socio, ¿cualquier empresa le va a hacer bien al Estado de Chile? Se requieren ciertos sentidos valóricos. Algunas empresas financiaron irregularmente a la política, se prestaron para cualquier tontera, y desde mi punto de vista no son buenos socios”, afirmó Velásquez. De acuerdo al senador, además se deben considerar los impactos que las explotaciones mineras tienen sobre los territorios. “La empresa nacional del litio, o la política nacional del litio, tiene nombre y apellido y es salar de Atacama, ubicado en el norte, en la región de Antofagasta, cercano a San Pedro, ¿y con esto qué quiero decir? En esta discusión del tipo de empresa se tiene que considerar a qué comunidades afecta, porque el concepto política nacional del litio es muy amplio. Somos generosos en el norte y nos comemos la contaminación, no obstante, hoy es el momento de pensar en las compensaciones para los lugares que se ven afectados cuando se industrializa”, indicó. Velásquez también se refirió al posible desarrollo de otros productos, que podrían reemplazar al litio, y frenar el negocio del Estado chileno. A su juicio, se trata de “un fantasma que hemos escuchado hace bastante rato, en razón del cobre. Hoy día importantes expertos nos indican que de acuerdo al desarrollo que ha tenido la minería y la tecnología, ya se habría hallado un mineral y un producto que reemplaza el cobre, pero eso no ha ocurrido, y cuántos años estuvimos siempre con ese fantasma”. Finalmente, el senador abordó las reuniones entre autoridades de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y Tesla, empresa del magnate estadounidense, Elon Musk. “Yo digo: bienvenidos todos los inversionistas que quieran traer recursos a nuestro país. Lo que sí, en esta oportunidad el Estado de Chile debe jugar para el Estado de Chile. El gobierno de turno, al que le corresponde representar el Estado, debe colocar las condiciones pensando en el bienestar de nuestro país, y no al revés. Tenemos el caso del cobre, ¿cómo después de ser dueño entregamos más del 70% de la minería del cobre a privados?” “El Presidente Boric no puede tener cualquier socio, no puede firmar cualquier negocio, y en el parlamento quienes representamos regiones y que sabemos la historia de la minería en los territorios, estaremos atentos”, concluyó. Foto: Agencia Aton.

