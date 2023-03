bbdfd4a498

a9132374e3

Cultura Accidentado debut de Billie Eilish marca la primera jornada de Lollapalooza 2023 La cantante estadounidense se presentó por primera vez en nuestro país con un show que tuvo algunos problemas en el sonido y con la seguridad de los asistentes. Diario UChile Sábado 18 de marzo 2023 9:04 hrs.

Compartir en

Lil Nas X, Tokischa, Kali Uchis y Billie Eilish, fueron algunos de los espectáculos que se destacaron de la primera jornada del Festival Lollapalooza Chile 2023. Un eufórico público siguió y coreo las canciones de los esperados debuts en el país. Fueron un total de 35 bandas y artistas, tanto nacionales como internacionales, los que presentaron sus espectáculos en los seis escenarios dispuestos en el Parque Bicentenario de Cerrillos. A medida que pasaban las horas y se iba atardeciendo, fueron llegando cada vez más personas a vez las presentaciones. Dentro de los shows que se destacaron fue el de Tokischa, primera artista dominicana en presentarse en el Lollapalooza Chile. La cantante apareció cerca de las 19.00 horas al Perry’s Stage by Costanera Center y dio un pequeño discurso para la comunidad LGBTQ+. “Este show es para que se sientan libres de ser realmente quienes son, de expresarse como a usted le dé la gana y de amar a quien le plazca“, expresó la cantante. Además, en medio de su show, la interprete celebró sus 27 años arriba del escenario, donde dio voz a canciones como “Linda”, “Delincuente” y “Perra”, tema en el que bebió agua de pocillos para caninos, donde mostró su extrovertida personalidad. Mas tarde, vestida con un corsé blanco y acompañada de bailarines, debutó sobre el Costanera Center Stage la artista colombo-estadounidense Kali Uchis, quien se hizo mundialmente conocida en 2021 por el éxito “Telepatía” y que se presentó durante una hora en el festival con una gran cantidad de espectadores. En la ocasión cantó “Fue mejor” una tema que hizo junto a SZA y “Moonlight” y “Fantasy” de su último álbum “Red Moon In Venus”. Además interpretó versiones de canciones como “Pobre Diabla” de Don Omar, “No me trates” del General, y “Papi Chulo…Te Traigo El Mmmm” de Lorna. Luego, cerca de las 20:30 horas se presentó el norteamericano Lil Nas X, quien con su conocido tema “Montero (Call Me By Your Name)” inició su primer show en la capital, frente a cientos de personas que se encontraban frente al escenario del Banco de Chile Stage. El intérprete de 23 años impactó con una propuesta visual que incluyó hasta una gran anaconda. “¿Están listos para conocer mi serpiente?”, expresó coqueto al público. Tras esta pregunta ingresaron sus bailarines al escenario junto a una gran estructura metálica, con forma de reptil. En el espectáculo, el rapero cantó éxitos como “Scoop”, “Dead Right Now”, “Dont Want It”, “Old Town Road”. Al finalizar la noche, tocó el turno de una de las artistas más esperadas de la jornada, la cantante estadounidense, Billie Eilish, quien se presentó por primera vez en tierra nacional en el Costanera Center Stage. La artista subió al escenario con poco menos de 20 minutos de atraso y su show no estuvo exento de problemas como por ejemplo en la calidad del sonido y de seguridad por la multitud de espectadores que se aglomeró frente al escenario. Incluso se reportaron desmayos entre sus fanáticas y fanáticos, quienes esperaban un concierto de la artista desde el año 2020 y que fue cancelado por la pandemia La intérprete de “Lovenly”, hizo que el público vibrara con sus canciones como “The party is over”, “All the good girls go to hell“, “Everything i wanted” y “Happier than ever”. Para la jornada de este sábado tendrá en su parrilla a Cigarettes After Sex, Armin Van Buuren, Rosalía, Cris MJ, Young Cister, El Kuelgue, Villano Antillano y Danny Ocean, entre otros. Mientras que el encargado de cerrar la noche será Drake. Finalmente, el domingo estarán Twenty One Pilots, Jamie XX, Tame Impala, Purple Disco Machine, The 1975, Alex Andwanter y Jane’s Addiction, entre otros.

Lil Nas X, Tokischa, Kali Uchis y Billie Eilish, fueron algunos de los espectáculos que se destacaron de la primera jornada del Festival Lollapalooza Chile 2023. Un eufórico público siguió y coreo las canciones de los esperados debuts en el país. Fueron un total de 35 bandas y artistas, tanto nacionales como internacionales, los que presentaron sus espectáculos en los seis escenarios dispuestos en el Parque Bicentenario de Cerrillos. A medida que pasaban las horas y se iba atardeciendo, fueron llegando cada vez más personas a vez las presentaciones. Dentro de los shows que se destacaron fue el de Tokischa, primera artista dominicana en presentarse en el Lollapalooza Chile. La cantante apareció cerca de las 19.00 horas al Perry’s Stage by Costanera Center y dio un pequeño discurso para la comunidad LGBTQ+. “Este show es para que se sientan libres de ser realmente quienes son, de expresarse como a usted le dé la gana y de amar a quien le plazca“, expresó la cantante. Además, en medio de su show, la interprete celebró sus 27 años arriba del escenario, donde dio voz a canciones como “Linda”, “Delincuente” y “Perra”, tema en el que bebió agua de pocillos para caninos, donde mostró su extrovertida personalidad. Mas tarde, vestida con un corsé blanco y acompañada de bailarines, debutó sobre el Costanera Center Stage la artista colombo-estadounidense Kali Uchis, quien se hizo mundialmente conocida en 2021 por el éxito “Telepatía” y que se presentó durante una hora en el festival con una gran cantidad de espectadores. En la ocasión cantó “Fue mejor” una tema que hizo junto a SZA y “Moonlight” y “Fantasy” de su último álbum “Red Moon In Venus”. Además interpretó versiones de canciones como “Pobre Diabla” de Don Omar, “No me trates” del General, y “Papi Chulo…Te Traigo El Mmmm” de Lorna. Luego, cerca de las 20:30 horas se presentó el norteamericano Lil Nas X, quien con su conocido tema “Montero (Call Me By Your Name)” inició su primer show en la capital, frente a cientos de personas que se encontraban frente al escenario del Banco de Chile Stage. El intérprete de 23 años impactó con una propuesta visual que incluyó hasta una gran anaconda. “¿Están listos para conocer mi serpiente?”, expresó coqueto al público. Tras esta pregunta ingresaron sus bailarines al escenario junto a una gran estructura metálica, con forma de reptil. En el espectáculo, el rapero cantó éxitos como “Scoop”, “Dead Right Now”, “Dont Want It”, “Old Town Road”. Al finalizar la noche, tocó el turno de una de las artistas más esperadas de la jornada, la cantante estadounidense, Billie Eilish, quien se presentó por primera vez en tierra nacional en el Costanera Center Stage. La artista subió al escenario con poco menos de 20 minutos de atraso y su show no estuvo exento de problemas como por ejemplo en la calidad del sonido y de seguridad por la multitud de espectadores que se aglomeró frente al escenario. Incluso se reportaron desmayos entre sus fanáticas y fanáticos, quienes esperaban un concierto de la artista desde el año 2020 y que fue cancelado por la pandemia La intérprete de “Lovenly”, hizo que el público vibrara con sus canciones como “The party is over”, “All the good girls go to hell“, “Everything i wanted” y “Happier than ever”. Para la jornada de este sábado tendrá en su parrilla a Cigarettes After Sex, Armin Van Buuren, Rosalía, Cris MJ, Young Cister, El Kuelgue, Villano Antillano y Danny Ocean, entre otros. Mientras que el encargado de cerrar la noche será Drake. Finalmente, el domingo estarán Twenty One Pilots, Jamie XX, Tame Impala, Purple Disco Machine, The 1975, Alex Andwanter y Jane’s Addiction, entre otros.