Cultura Alex Ferreira y su presentación en Club Chocolate: “Vengo a enseñar un poco más de quién soy” El cantante nominado a los Latin Grammys como “Mejor Nuevo Artista” (2018) y “Mejor Álbum Cantautor” por su más reciente disco “En lo que llega la primavera”, regresa a Chile para un concierto en el que mostrará su nuevo repertorio. Joana Carvalho Miércoles 29 de marzo 2023 18:11 hrs.

La última presentación del cantautor dominicano, Alex Ferreira, la hizo el 2018 en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, pero esta vez el compositor volverá al territorio nacional en el marco de su gira 2023 para dar un concierto en el Club Chocolate el 1 de abril. En conversación con nuestro medio el cantante nominado a los Latin Grammys como “Mejor Nuevo Artista” (2018) y “Mejor Álbum Cantautor” por su más reciente disco “En lo que llega la primavera” (2022), expresó su emoción por estar de vuelta en Chile y espera que el país forme parte de todas sus giras. “Chile se me hace un país que me inspira mucho en términos musicales por su folclor y cultura”, dijo. En su última visita al territorio chileno el guitarrista presentó su álbum “Canapé”, y desde entonces ha sacado los discos “TANDA” y el que lo llevó a competir en los Latin Grammys. Además, recientemente publicó su nuevo sencillo llamado “De verdad”, por lo que su repertorio ha tenido una gran renovación en los últimos años. En cuanto a su presentación en Club Chocolate, Ferreira sostuvo que tocará canciones que nunca ha tocado en Chile pero “será un equilibrio entre lo que sé que la gente quiere escuchar y las canciones más conocidas, pero también daré pie a presentar el repertorio nuevo. En lo personal para mí tienen el mismo valor e importancia”. “También es importante como artista presentar en que estás actualmente. Soy muy de cambiar y fusionar, por eso ninguno de mis discos se parecen. Entonces, vengo a enseñar un poco más de quién soy”, afirmó. Las letras y melodías propias de Alex Ferreira permiten catalogarlo como un eterno romántico, pero el artista siempre ha sido fiel a las raíces folclóricas urbanas de su país de origen -República Dominicana- , dado que en sus discos suele incorporar canciones que integran instrumentos como los timbales, la güira o charrasca, las maracas y más. En ese sentido, el cantautor aclaró que “también se puede ser romántico con percusión”. “Mi generación creció escuchando de todo y se me haría muy aburrido comprometerme a un género y no poder fusionarla. La fusión me encanta y con el tiempo he encontrado la felicidad en eso, no he tenido ningún problema y mis fans o quienes van a mis conciertos siempre esperan aberraciones musicales”, detalló. Una adaptación realizada por el escritor de “Ven que te quiero ver” que definitivamente llama la atención de todos quienes han crecido escuchando bachata, es su interpretación de “La bilirrubina”, la exitosa y muy famosa canción de Juan Luis Guerra. Para el oído de muchos seguramente fue toda una sorpresa escucharla en una versión pausada como la que preparó Ferreira, pero también un gusto, porque cuenta con mucho más de 13 millones de reproducciones en Spotify -estando en el top 5 de las más escuchadas del artista- y casi 200 mil visualizaciones en Youtube. Un cover que por cierto no faltará en su repertorio del 1 de abril. Al crecer en un país donde las canciones llenas de ritmos rápidos y dispuestos para las pistas de baile, al empezar su proyecto musical no faltaron los cuestionamientos sobre cómo seguir su propio estilo. “La inseguridad siempre ha sido parte de la vida y uno se lo cuestiona constantemente, pero luego siento el cariño devuelta. Lo que yo hago tiene un común denominador que es mi voz y mis letras y yo creo que eso es lo que amarra todo”, reflexionó. Este viernes el compositor estará acompañado de la cantautora nacional Rosario Alfonso, quien interpreta éxitos como “Tus ojos claros”, “Maleza” y “Qué más quieres de mí”. Ella será la encargada de abrir el show a partir de las 21:00 horas, mientras que la apertura de puertas será desde las 20:00 horas.

