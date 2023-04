ffbd35f552

Deportes Agustina Varas campeona latinoamericana de esquí náutico: “Los Panamericanos son un sueño para mí” La deportista nacional obtuvo oro en salto y overall en el último latinoamericano de la disciplina y ahora se enfocará cien por ciento en buscar un cupo para Santiago 2023. Claudio Medrano Jueves 13 de abril 2023 19:27 hrs.

El pasado fin de semana, el Team Chile de esquí náutico cosechó una actuación histórica finalizando en el primer lugar del Latinoamericano de la especialidad que se desarrolló en Perú. El equipo nacional consiguió un total de 39 medallas en la competencia, de las cuales 21 fueron de oro, 12 de plata y 6 de bronce. Dentro de las actuaciones destacadas del equipo chileno estuvieron nombres como el de Matías González y Martín Labra quienes lograron un nuevo récord latinoamericano en figuras para las categorías sub 17, sub 21 y Open con una marca de 11.960 puntos en la segunda ronda. Además, tuvieron una figuración especial nombres como Daniela Krestchmer, oro en slalom sub 17, Felipe Miranda con dos oros en overall y saltos Open y Agustina Varas, quien también se tituló campeona en saltos y overall open. Conversamos con la deportista nacional que además compite en el circuito universitario de los Estados Unidos de esquí náutico representando a la Universidad de Alabama. Respecto de las sensaciones que tuvo en el último Latinoamericano, Varas señaló que “me sentí mucho mejor que en años anteriores. Recién estoy empezando la temporada acá en Estados Unidos y el Latino es mi primera competencia. Venía con ganas de sacar el oro y me sentí mucho mejor con mi entrenamiento y dónde estoy con mi nivel respecto del año pasado”. Sobre la buena actuación de la delegación chilena, Agustina Varas destacó el rol de la Federación de Esquí Náutico, el Comité Olímpico y el trabajo de Toti y Felipe Miranda, quienes han sacado adelante una escuela de esquí náutico en nuestro país que no para de sacar nuevos talentos. Respecto de la posibilidad de competir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 representando a nuestro país, la deportista nacional señaló que “esta competencia me sirve para ver en qué nivel estoy para empezar el año y obviamente mi foco está puesto en conseguir marcas para poder entrar en el equipo”. En esa línea agregó que “hay que buscar competir y hacer unas buenas marcas para entrar porque los Panamericanos son un sueño para mí. De hecho me concentraré 100% en el esquí, congelaré los estudios unos meses porque es una competencia que se da cada cuatro años y hay que darlo todo”. Foto: Instagram Agustina Varas @aguvarasc

