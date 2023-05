f7a7d0a683

Deportes FEDEVELA organiza 2° festival náutico “Mujeres que Navegan” El encuentro tendrá lugar este sábado 6 de mayo, en tres escenarios simultáneos: Algarrobo, Concón y Talcahuano, reuniendo a experimentadas navegantes y a quienes se acercan por primera vez a este deporte. Diario UChile Miércoles 3 de mayo 2023 12:30 hrs.

El sábado 6 de mayo, en las bahías de Algarrobo, Concón y Talcahuano, se desarrollará la segunda versión del Festival Náutico Femenino Fedevela, que congregará tanto a navegantes consagradas como a aficionadas y a aquellas que por primera vez se acercan al velerismo. “La idea es que todas se sumen: las navegantes de ayer, las de hoy y las de mañana. Sin restricciones de edad ni de experiencia. Las mujeres, que somos un motor muy importante en nuestra sociedad y en nuestras familias, podemos vivir y difundir este hermoso deporte que además entrega valores como la perseverancia, el respeto, el trabajo en equipo y el cuidado del medio ambiente”, dice Marissa Maurin, Presidenta de la Federación Chilena de Navegación a Vela (Fedevela) y ex seleccionada olímpica, quien estará al mando de una de las embarcaciones. “Queremos que todo Chile mire al mar y disfrute de esta maravillosa experiencia. Hacer de este encuentro una tradición; una fiesta, tanto en el agua como en tierra”, agregó, respecto al evento que tendrá como escenarios la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo), el Club de Yates Higuerillas (Concón) y el Cendyr Náutico de Talcahuano. En Algarrobo, las actividades comenzarán a las 11.00 horas, con embarcaciones de las clases J70, Snipe, Lightning, Ilca, 29er, 420, Optimist , J24, SUP y más, con la colaboración de Pajowine, The Popular Design y Milk. En tanto, en Concón habrá, desde las 10.00 horas, veleros Piratas, ILCA (ex Laser), Hansa, Optimist y SUP. En la Región del Biobío, desde las 11.00 horas, se realizarán demostraciones de habilidades náuticas por destacadas navegantes de la zona, además de paseos y travesías a bordo de embarcaciones de vela mayor y

embarcaciones a motor. Foto: Jankovic’s Villatoro

