0b2a6c47e8

18e6bbbe80

Cultura Artistas se unen en inédito ciclo de teatro sobre Palestina Un grupo de artistas interdisciplinares residentes en Chile y con ascendencia palestina, convocan para los días 9, 15 y 16 de mayo a las 19.30 hrs. en el Teatro Nacional Chileno para el “Ciclo de lecturas dramatizadas de teatro sobre Palestina”. Diario UChile Viernes 5 de mayo 2023 10:04 hrs.

Compartir en

Connotadas directoras y directores del circuito nacional teatral, entre quienes se encuentra Jesús Urqueta, Patricia Artés, Ernesto Orellana, Paula González, Pablo Manzi, Andrea Olivari, Ana Harcha y Andrea Giadach, estarán a cargo de llevar a cabo cinco obras de autoras y autores palestinos junto a destacados intérpretes; todo como parte del inédito “Ciclo de lecturas dramatizadas de teatro sobre Palestina”. “Palestina, por ejemplo” de Lina Meruane, “Handala” de Adbelfattah Abusrour, “Palestina Irreversible, Palestina In-existente” de Ana Harcha, “Foot/ Mi mundo patria” de Ismail Khalidi y Andrea Giadach y “La promesa de la revolución”, a partir de testimonios de integrantes del Teatro de la Libertad del campo de refugiados de Yenin, serán los textos que se expondrán en este primer encuentro. Ana Harcha, académica de Universidad de Chile e integrante del colectivo, señaló que “el acontecimiento que proponemos, que se hará por primera vez en Chile, realiza también una cuestión muy particular, que es el hecho de que se ha generado un equipo artístico de trabajo que más allá de sus orígenes, consideran que es de vital relevancia para nuestro contexto país conocer desde la propia escritura de teatro hecho en Palestina, o creado por palestinos y palestinas en la diáspora, cómo se vive y perpetúa el exilio iniciado hace 75 años. Lina Meruane, la reciente premiada escritora chilena-palestina, comentó que “este ciclo me parece muy significativo, porque confirma una vez más que la diáspora está comprometida con la denuncia de la violencia que sufren los locales, y que está implicada muy poderosamente en esta causa”. La Embajada de Palestina en Chile, encabezada por Vera Baboun, señaló que le complace trabajar en conjunto con el colectivo en el Teatro Nacional Chileno. “El pueblo palestino tiene el derecho a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente con Jerusalén, su capital, al igual que el resto de los países libres del mundo”. Este es el primer encuentro de “Artistas por Palestina”, quienes pretenden continuar desarrollándose a mediano y largo plazo en colaboración internacional, entre las naciones de Chile, Palestina y sus pueblos. Integrantes Colectivo Artistas por Palestina: – Andrea Giadach – Ana Harcha – Cristina Hadwa – Isidora Khamis – Alejandro Miranda – Bernardita Nassar – Valentina Nassar Producción: Javiera Vio Valenzuela y Omar Morán Dirección musical general: Alejandro Miranda Intérprete musical: Adel Abed Prensa: Florencia Khamis +56 9 42850249 Dónde: Teatro Nacional Chileno, Morandé 25, Santiago. Cuándo: 9, 15 y 16 de mayo, a las 19:30 hrs. Instagram: @artistasxpalestina Contacto TNCH: +569 8824896 La entrada es liberada. PROGRAMA COMPLETO CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS DE TEATRO PALESTINO 2023 TEATRO NACIONAL CHILENO (TNCH) Morandé 25, Santiago 9, 15 y 16 de mayo 19.30 hrs. 1er día 9 de mayo- Apertura del Ciclo Conferencia performativa: a) Palestina irreversible. Palestina in-existente: sonidos para la resistencia y la re.existencia Autora: Ana Harcha Asistencia y acompañamiento creativo: Andrea Giadach b) Conversación: Posterior a la conferencia se realizará un encuentro con el público, moderado por Andrea Giadach 2° día 15 de mayo Presentación conmemoración: Isidora Khamis Escucha de himnos de Chile y Palestina, interpretados en oud, por Adel Abed Palabras de la Embajadora de Palestina en Chile: Sra. Vera Baboun Palabras de Cristián Keim, Director del Teatro Nacional Chileno Lecturas: a) Palestina, por ejemplo Autora: Lina Meruane. Dirección: Andreína Olivarí y Pablo Manzi Música: Daniel Marabolí Elenco: Valentina Nassar, Alejandra Sáez, Felipe Valenzuela, Xabier Usabiaga. b) Foot/Mi mundo patria Autores: Ismail Khalidi y Andrea Giadach Dirección: Andrea Giadach Elenco: Lorena Álamo y Constantino Marzuqa 3er día 16 de mayo- Prácticas artísticas desde campamentos de refugiados Lecturas: a) Handala Autor: Abdelfattah Abusrour Traducción: Victoria Obreque Zúñiga Dirección: Jesús Urqueta Elenco: María Paz Grandjean y Omar Morán b) The Revolution’s Promise – Parte I: Resistencia cultural desde The Freedom Theatre Autora: Zoe Lafferty, a partir de 15 testimonios de artistas, docentes y activistas palestinos y palestinas [Ahmed Tobasi, Ali Abu Yaseen, Arna Mer Khamis, Dareen Tatour, Juliano Mer Khamis, Loai Tafesh, Mariam Abukhaled, Mohammad Al Azza, Mohammed Bakri, Mohammed Saba’aneh, Omar Barghouti, Rania Elias, Suhail Khoury, Yousef Swaitat, Zakaria Zubeidi] Traducción: Yerko Fernández y Kevin Holmes Dirección: Patricia Artés y Ernesto Orellana Elenco: Isidora Khamis y Tomás Henríquez c) The Revolution’s Promise – Parte II: Resistencia cultural desde diversos lugares de Palestina Autora: Zoe Lafferty, a partir de 15 testimonios de artistas, docentes y activistas palestinos y palestinas [Ahmed Tobasi, Ali Abu Yaseen, Arna Mer Khamis, Dareen Tatour, Juliano Mer Khamis, Loai Tafesh, Mariam Abukhaled, Mohammad Al Azza, Mohammed Bakri, Mohammed Saba’aneh, Omar Barghouti, Rania Elias, Suhail Khoury, Yousef Swaitat, Zakaria Zubeidi] Traducción: Yerko Fernández y Kevin Holmes Dirección: Paula González Seguel Asistencia de dirección e iluminación: María Belén Padilla Música: Evelyn González Seguel Elenco: Hugo Medina, Rayén Montenegro y Nicole Gutiérrez d) Conversación:Posterior a la conferencia se realizará un encuentro con el público, moderado por Ana Harcha Cortés *Agradecimientos: Teatro Nacional Chileno, Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Embajada de Palestina en Chile, Artists On The Frontline, The Freedom Theatre, Alrowwad Vocational Centre.

Connotadas directoras y directores del circuito nacional teatral, entre quienes se encuentra Jesús Urqueta, Patricia Artés, Ernesto Orellana, Paula González, Pablo Manzi, Andrea Olivari, Ana Harcha y Andrea Giadach, estarán a cargo de llevar a cabo cinco obras de autoras y autores palestinos junto a destacados intérpretes; todo como parte del inédito “Ciclo de lecturas dramatizadas de teatro sobre Palestina”. “Palestina, por ejemplo” de Lina Meruane, “Handala” de Adbelfattah Abusrour, “Palestina Irreversible, Palestina In-existente” de Ana Harcha, “Foot/ Mi mundo patria” de Ismail Khalidi y Andrea Giadach y “La promesa de la revolución”, a partir de testimonios de integrantes del Teatro de la Libertad del campo de refugiados de Yenin, serán los textos que se expondrán en este primer encuentro. Ana Harcha, académica de Universidad de Chile e integrante del colectivo, señaló que “el acontecimiento que proponemos, que se hará por primera vez en Chile, realiza también una cuestión muy particular, que es el hecho de que se ha generado un equipo artístico de trabajo que más allá de sus orígenes, consideran que es de vital relevancia para nuestro contexto país conocer desde la propia escritura de teatro hecho en Palestina, o creado por palestinos y palestinas en la diáspora, cómo se vive y perpetúa el exilio iniciado hace 75 años. Lina Meruane, la reciente premiada escritora chilena-palestina, comentó que “este ciclo me parece muy significativo, porque confirma una vez más que la diáspora está comprometida con la denuncia de la violencia que sufren los locales, y que está implicada muy poderosamente en esta causa”. La Embajada de Palestina en Chile, encabezada por Vera Baboun, señaló que le complace trabajar en conjunto con el colectivo en el Teatro Nacional Chileno. “El pueblo palestino tiene el derecho a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente con Jerusalén, su capital, al igual que el resto de los países libres del mundo”. Este es el primer encuentro de “Artistas por Palestina”, quienes pretenden continuar desarrollándose a mediano y largo plazo en colaboración internacional, entre las naciones de Chile, Palestina y sus pueblos. Integrantes Colectivo Artistas por Palestina: – Andrea Giadach – Ana Harcha – Cristina Hadwa – Isidora Khamis – Alejandro Miranda – Bernardita Nassar – Valentina Nassar Producción: Javiera Vio Valenzuela y Omar Morán Dirección musical general: Alejandro Miranda Intérprete musical: Adel Abed Prensa: Florencia Khamis +56 9 42850249 Dónde: Teatro Nacional Chileno, Morandé 25, Santiago. Cuándo: 9, 15 y 16 de mayo, a las 19:30 hrs. Instagram: @artistasxpalestina Contacto TNCH: +569 8824896 La entrada es liberada. PROGRAMA COMPLETO CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS DE TEATRO PALESTINO 2023 TEATRO NACIONAL CHILENO (TNCH) Morandé 25, Santiago 9, 15 y 16 de mayo 19.30 hrs. 1er día 9 de mayo- Apertura del Ciclo Conferencia performativa: a) Palestina irreversible. Palestina in-existente: sonidos para la resistencia y la re.existencia Autora: Ana Harcha Asistencia y acompañamiento creativo: Andrea Giadach b) Conversación: Posterior a la conferencia se realizará un encuentro con el público, moderado por Andrea Giadach 2° día 15 de mayo Presentación conmemoración: Isidora Khamis Escucha de himnos de Chile y Palestina, interpretados en oud, por Adel Abed Palabras de la Embajadora de Palestina en Chile: Sra. Vera Baboun Palabras de Cristián Keim, Director del Teatro Nacional Chileno Lecturas: a) Palestina, por ejemplo Autora: Lina Meruane. Dirección: Andreína Olivarí y Pablo Manzi Música: Daniel Marabolí Elenco: Valentina Nassar, Alejandra Sáez, Felipe Valenzuela, Xabier Usabiaga. b) Foot/Mi mundo patria Autores: Ismail Khalidi y Andrea Giadach Dirección: Andrea Giadach Elenco: Lorena Álamo y Constantino Marzuqa 3er día 16 de mayo- Prácticas artísticas desde campamentos de refugiados Lecturas: a) Handala Autor: Abdelfattah Abusrour Traducción: Victoria Obreque Zúñiga Dirección: Jesús Urqueta Elenco: María Paz Grandjean y Omar Morán b) The Revolution’s Promise – Parte I: Resistencia cultural desde The Freedom Theatre Autora: Zoe Lafferty, a partir de 15 testimonios de artistas, docentes y activistas palestinos y palestinas [Ahmed Tobasi, Ali Abu Yaseen, Arna Mer Khamis, Dareen Tatour, Juliano Mer Khamis, Loai Tafesh, Mariam Abukhaled, Mohammad Al Azza, Mohammed Bakri, Mohammed Saba’aneh, Omar Barghouti, Rania Elias, Suhail Khoury, Yousef Swaitat, Zakaria Zubeidi] Traducción: Yerko Fernández y Kevin Holmes Dirección: Patricia Artés y Ernesto Orellana Elenco: Isidora Khamis y Tomás Henríquez c) The Revolution’s Promise – Parte II: Resistencia cultural desde diversos lugares de Palestina Autora: Zoe Lafferty, a partir de 15 testimonios de artistas, docentes y activistas palestinos y palestinas [Ahmed Tobasi, Ali Abu Yaseen, Arna Mer Khamis, Dareen Tatour, Juliano Mer Khamis, Loai Tafesh, Mariam Abukhaled, Mohammad Al Azza, Mohammed Bakri, Mohammed Saba’aneh, Omar Barghouti, Rania Elias, Suhail Khoury, Yousef Swaitat, Zakaria Zubeidi] Traducción: Yerko Fernández y Kevin Holmes Dirección: Paula González Seguel Asistencia de dirección e iluminación: María Belén Padilla Música: Evelyn González Seguel Elenco: Hugo Medina, Rayén Montenegro y Nicole Gutiérrez d) Conversación:Posterior a la conferencia se realizará un encuentro con el público, moderado por Ana Harcha Cortés *Agradecimientos: Teatro Nacional Chileno, Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Embajada de Palestina en Chile, Artists On The Frontline, The Freedom Theatre, Alrowwad Vocational Centre.