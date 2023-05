Los Derechos Humanos son para todas y todos

Durante estas semanas se han enarbolado múltiples discursos en torno a seguridad ciudadana, algunos llaman profundamente la atención, ya que se levantan frases como “Los Derechos Humanos son para humanos derechos”. Frente a esto, es relevante marcar ciertos puntos y generar acuerdos comunes. La incondicionalidad y universalidad son características propias de los DDHH, ponerlas en duda es cuestionar nuestras más sólidas bases democráticas, lo que resulta inadmisible en cualquier escenario.

Estos cuestionamientos adquieren aún más fuerza cuando se habla sobre personas privadas de libertad, por medio de estrategias comunicacionales que, sumadas a la animadversión que usualmente provocan estos temas, han decantado en la naturalización de la deshumanización de quienes hoy habitan recintos penales. Pareciera que aún se debe recordar que los DDHH son para todos y que estos no se pierden por el hecho de encontrarse en privación de libertad.

En este contexto, surgen proyectos más simbólicos que efectivos. En vez de enfocarnos en políticas públicas atingentes a la prevención del delito, se siguen impulsando políticas públicas punitivistas y efectistas: aumento de penas, limitaciones de acceso a penas sustitutivas, prisión preventiva oficiosa, entre otros. Lo cierto es que los datos evidencian que un mayor punitivismo no se traduce en menores tasas delictivas, o menores cifras en reincidencia. Realizar políticas públicas sin hacer caso a la evidencia, o bien negando el avance efectivo de estrategias de otros países, es un error que socava nuestras instituciones.

Desde Leasur, sabemos que más cárcel no soluciona la crisis de seguridad, colapsar aún más un modelo que excluye a miles de personas, sometiéndolas a vivir en condiciones infrahumanas no puede ni debe ser el camino a seguir. Denunciamos que, parte de los proyectos de la Agenda de Seguridad, no se hacen cargo de factores que influyen realmente en términos de reincidencia y que para ello resulta urgente hablar de inserción y equidad social. Es necesario hacernos cargo de lo que hoy pasa dentro de los recintos: hacinamiento, precarización de la salud y omisión de importancia en higiene menstrual, corrupción e impunidad, malas condiciones de habitabilidad, profundidad de la violencia y escasos espacios para educación y trabajo.

Para ello la difusión y consideración de estudios e investigaciones en la materia es clave, al igual que generar espacios de educación en torno a DDHH, para que se comprenda finalmente la incondicionalidad de estos, y ello logre permear el debate público. Lamentablemente la escasa cobertura de estas investigaciones deriva en que sólo cierta clase política sectorizada disponga de estas materias, las cuales, a fin de cuentas, importan a toda nuestra sociedad y terminan afectando vidas de forma irreversible.

Alejandrina Tobar

Daniela Torres

Voluntarias LEASUR ONG