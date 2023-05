Elizalde y dichos de presidenta del PPD: “Se funda en una caricatura”

f8a5eb1ea9

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se refirió a los cuestionamientos que hizo la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, a la postura del oficialismo después de las elecciones de consejeros constitucionales. En entrevista con La Tercera, Piergentili acusó que “no puedo generar adhesión si tengo problemas de gestión, si sigo hablando de la agenda identitaria y más encima peleo con los republicanos y encuentro que la gente es tonta porque votó por ellos”. Después de ser consultada si no ve interés de autocrítica en ese mundo, la timonel PPD contestó: “Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras. Pero si dices ‘chuta, nosotros fuimos mayoría social y política. Nuestros planteamientos fueron parte de la reconversión de este país y hoy día no lo somos’, pucha que te queda una brecha de autocrítica”. Al respecto, Elizalde indicó en Estado Nacional de TVN que las declaraciones comienzan “desde un supuesto errado porque hace referencia a una agenda que no es la agenda del gobierno”. “Está repitiendo lo que dijo en campaña, que parece que no generó mucha sintonía ciudadana” y que “no se hace cargo de lo que efectivamente está haciendo el gobierno”, agregó, aludiendo al fracaso del pacto Todo por Chile -que agrupó al PPD, al PR y a la DC- en los comicios. El ministro remarcó que “la agenda del Gobierno es consistente, la ministra Tohá ha hecho un trabajo extraordinario sobre la base de lo que le ha instruido el propio Presidente Boric”. Ante las críticas, el secretario de Estado aseveró que eso “no se resuelve de la noche a la mañana, estamos enfrentando una situación compleja en materia de seguridad que no se inició en este gobierno, que viene desde mucho antes, y por eso se está haciendo un trabajo serio”. CRISIS DE LAS ISAPRES Por otro lado, Elizalde volvió a abordar la crisis de las isapres y las críticas de las aseguradoras al proyecto de ley corta del Gobierno que busca resolver el controversial fallo de la Corte Suprema que las obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados que hayan sido realizados mediante otras tablas. “El Gobierno señala en primer lugar que en Chile las sentencias judiciales se cumplen. Todos tenemos que cumplir las sentencias judiciales, porque en eso consiste el Estado de Derecho y, por tanto, las isapres tiene que cumplir”, indicó el ministro. Luego recalcó que en la propuesta del Ejecutivo son “las isapres las que tienen que formular un plan de pagos, resuelto por la Superintendencia y escuchando un consejo asesor de carácter técnico, pero hasta ahora no han hecho ninguna propuesta específica”. En esa línea, tildó como “muy injusto que señalen que a propósito de la ley se va a producir un daño al sistema, porque bueno, ¿entonces sin ley qué? Si la ley mejora las condiciones para que puedan cumplir, sin ley es peor”. “Me parece que ahí hay un manejo político que no es del todo riguroso por parte de los representantes de las isapres, que no se hacen cargo de su propia responsabilidad en esta situación”, fustigó. “Esta situación no la generó el Gobierno. Esta situación es la expresión de muchos cientos de miles de fallos de la justicia, señalando que ha habido cobros excesivos e infundados por parte de las isapres”, cerró.

