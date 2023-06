4dc7374cdb

Deportes Plantel de Temuco dio pie atrás sobre reclamo contra Marcelo Salas y directiva Tras dar el batacazo y eliminar de la Copa Chile a Huachipato, puntero del Campeonato Nacional, los jugadores del cuadro albiverde se dieron una voltereta y publicaron un nuevo comunicado en el que se desmintieron ellos mismos. Diario UChile Jueves 29 de junio 2023 10:46 hrs.

Un nuevo capítulo se escribe en la polémica que envuelve a Deportes Temuco. Es que si el plantel del cuadro de la Primera B había realizado graves denuncias contra la directiva encabezada por Marcelo Salas, acusando “pagos de sueldos atrasados, comidas frías y no aptas durante la concentración, deudas de licencias médicas y exámenes a jugadores, agua fría o falta de agua en el complejo de entrenamiento”, entre otras cosas, ahora hubo una voltereta. Después de dar el batacazo al eliminar de la Copa Chile a Huachipato, puntero del Campeonato Nacional, los jugadores del conjunto albiverde se dieron una voltereta y por la noche del miércoles publicaron un nuevo comunicado en el que se desmintieron ellos mismos. “El plantel reconoce que no existe deuda alguna por remuneraciones, y que sus remuneraciones han sido pagadas, siempre, en forma íntegra y oportuna”, escribieron en la misiva. “Se han informado, aclarado y resuelto, a conformidad, los otros asuntos señalados en el Comunicado dado a conocer ayer, y, adicionalmente, se ha acordado una reunión entre las partes para el conocimiento, información y seguimiento de las materias”, añadieron, tras sostener una reunión con Marcelo Salas. Consignar que Marcelo Salas, propietario del elenco Pije, había manifestado toda su molestia tras la primera publicación acusando irregularidades, al responder que “no era la realidad. Los sueldos no están impagos. En lo de la casa de jugadores, no existe de lo que están hablando. Lo del agua, es porque se reventó una bomba, si no hay agua es un caso fortuito, no es porque no se pagó la cuenta. Hay muchas cosas que están mal”. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

