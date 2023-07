8f80b99ea1

Deportes Esteban Paredes y su sueldo en San Antonio Unido: “Es para la bencina” El goleador histórico del fútbol chileno regresó el fin de semana a las canchas de manera profesional, después de haber anunciado hace más de un año su retiro. Diario UChile Lunes 10 de julio 2023 10:40 hrs.

Luego de más de un año alejado, Esteban Paredes dejó el retiro y este fin de semana regresó a las canchas de manera profesional, al jugar en la derrota de San Antonio Unido, club del cual es dueño, frente al puntero de la Segunda División, Deportes Limache. En conversación con Las Últimas Noticias, el goleador histórico del fútbol chileno manifestó sus sensaciones tras volver a vestirse de corto. “La verdad es que estaba aburrido, ya no sabía que hacer, jajajá. Después decidí entrenar y me motivaron a que jugara estos tres meses y medio o cuatro y dije que sí. Mi regreso es algo simbólico para la gente y para motivar a mis compañeros a subir, que es lo que quiere todo sanantonino”, expresó el “Tanque”. Además, bromeó con el hecho de ser el sueldo más bajo del plantel, que es para cumplir con el reglamento de la ANFP. “Me vine a vivir a un departamento en Santo Domingo”, sostuvo mientras que sobre su salario dijo: “Es para la bencina, jajajá”. Respecto a la relación con sus compañeros, dijo: “Les he dicho que soy un jugador más, que no me miren de tal manera, ellos lo han asumido bien, que si me tienen que retar, me reten. Ha andado todo bien, lo único que falta es ganar”. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

Foto: Photosport