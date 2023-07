Antonia Orellana: “El cuidado es un derecho de las personas, pero no es una obligación de las mujeres”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a diversos temas de la actualidad nacional, incluido el proyecto de ley de conciliación de vida familiar y laboral, entre otras materias relativas a su ministerio.

Respecto de la iniciativa legal impulsada por el Gobierno, la secretaria de Estado afirmó que “existen hoy en el Congreso alrededor de 15 proyectos que abordan la conciliación de la vida personal con el trabajo, permisos, adaptaciones y también teletrabajo o trabajo a distancia. Esto fue algo que generó bastante movilización por parte de la opinión pública hacia las y los legisladores porque conforme nos vamos acercando y desescalando las medidas de la pandemia, terminan también las disposiciones transitorias respecto del teletrabajo”.

En ese sentido, la ministra agregó que “llevamos una mesa de trabajo por cerca de seis meses con 160 organizaciones y el resultado de esa mesa es este proyecto de ley que hemos ingresado a la comisión de Trabajo del Senado, que se debería votar en general el próximo 3 de agosto y que esperamos tenga una rápida tramitación, a propósito que el próximo 1 de septiembre vence la alerta sanitaria”.

Respecto de la posibilidad que proyectos de este tipo perpetúen estereotipos relacionados a la mujer y la crianza, la ministra Orellana explicó que “la primera prevención es que la misma norma no reproduzca esta desigualdad en hacerse cargo de las tareas de cuidado y en ese sentido lo que establece el proyecto de ley es que padres y madres cuidadores de menores de 12 años o que tienen a su cargo la tuición personal, sin distinción de género, pueden optar a la conciliación, las jornadas híbridas y a un punto que nos parece novedoso de que es una medida pro familia”.

La ministra Orellana añadió que “esta es una reforma al Código del Trabajo, por lo tanto afecta a todos y todas quienes estén sujetas a esa normativa. Las personas que tengan labores que puedan ser realizables a distancia podrán optar a esta conciliación. También hay un punto en el proyecto de ley que busca resguardar las condiciones del trabajo híbrido para que esto también se haga en condiciones de trabajo decente”.

Sobre el excesivo foco que se pone respecto de las polémicas que rodean al Gobierno sobre este tipo de políticas públicas, la ministra señaló que “es un signo de los tiempos, este es un problema que afecta en general a las democracias en este momento, pero tenemos la convicción y así lo hemos visto en el Ministerio de la Mujer que cuando logramos poner el interés común al centro de la discusión como ha ocurrido con nuestra ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las pensiones de alimentos, con la ley de reparación integral a víctimas de femicidio, podemos salir un poco de la trinchera y discutir sobre los temas que nos deberían convocar”.

Finalmente, en relación al trabajo cultural que permita que cuando exista una persona que requiera cuidados no sea una mujer la que se haga cargo, la ministra Antonia Orellana afirmó que “lo que nos demuestra la experiencia es que esto no tiene una respuesta simple. Acá se involucra la comunidad, el Estado y también el ámbito privado y por supuesto las personas. ¿Cuáles son las determinantes que permitan que tengamos un reparto equitativo de las labores de cuidado? En primer lugar, la legislación. En otro sentido, está el entender que el cuidado es un derecho de las personas, pero no es una obligación de las mujeres y, por lo tanto, debe haber alternativas de apoyo para las personas que requieren de cuidado en caso que no exista alguien que pueda hacer esa labor”.