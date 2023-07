6a00251f59

Deportes Gamadiel García: “Queda claro que si no perteneces a un representante, no llegas a un equipo” El presidente del Sifup, Gamadiel García, alzó la voz luego de que salieran a la luz nuevos antecedentes el presunto vínculo entre el agende futbolistas, Fernando Felicevich, y varios elencos nacionales. Diario UChile Martes 25 de julio 2023 12:52 hrs.

La noche del domingo se estrenó la segunda parte del reportaje del programa Informe Especial de TVN, en el cual se dieron a conocer nuevos antecedentes del vínculo que tendría el representante Fernando Felicevich con Audax Italiano, cuarto elenco al cual ha ligado, además de Deportes La Serena, Huachipato y Universidad de Chile. Frente a esta información, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, hizo sus descargos en radio ADN, dejando en claro que no le sorprende la situación. “Más que dudas, creo que hay varias certezas que se demuestran en el reportaje. Lo que viene ahora es lo realmente importante, porque hay mucha gente que sabe lo que ocurre, pero el paso siguiente no se da con las autoridades, eso llama la atención”, apuntó el ex jugador. De todas formas, el dirigente sindical reconoció: “Lo que me inquieta es que el futbol deje de ser competitivo. Que si no eres parte de una representación, no tengas posibilidades de jugar o tener un mejor contrato”. En la misma línea, subrayó: “Hoy queda claro que si no perteneces a un representante, no llegas a un equipo, no sales al extranjero o no estás en la selección. La competencia real se ve afectada”. Por otra parte, García reveló: “Sostuve reuniones con abogados para ver cuál es la mejor entidad a la que podemos recurrir para que esto se investigue y que no quede acá. Así que le vamos a entregar toda la información al Ministerio Público y ellos tendrán que dar una conclusión”. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

