Cultura A los 56 años murió Sinead O’Connor La artista de Dublín lanzó 10 álbumes de estudio, mientras que su canción “Nothing compares to you” fue nombrada el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards. Diario UChile Miércoles 26 de julio 2023 14:39 hrs.

A los 56 años murió la cantante irlandesa Sinead O´connor, recordada por su éxito musical “Nothing compares to you”. Su muerte se produce un año después de que uno de sus cuatro hijos, Shane de 17 años, se quitara la vida en enero de 2022 después de escapar del hospital mientras estaba bajo vigilancia suicida. En su último Tweet, O’Connor publicó una foto de él y dijo: “Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”. La cantante irlandesa saltó al estrellato en todo el mundo en 1990 con su desgarradora versión de “Nothing compares to you” U de Prince. En el momento de su muerte la artista, quien cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat en 2018 cuando se convirtió al Islam, pasaba su tiempo entre Co Roscommon, Irlanda y Londres. Lanzó 10 álbumes de estudio, mientras que su canción “Nothing compares to you” fue nombrada el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards. O’Connor ganó el premio por Álbum Irlandés Clásico en los RTÉ Choice Music Awards a principios del 2023. Así, la cantante recibió una ovación de pie al dedicar el premio por “I Do Not Want What I Haven’t Got” a “todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda”.

