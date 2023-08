Más de 4 millones de sudaneses desplazados por conflicto armado

El lunes de esta semana, operaciones del ejército en Jartum y zonas aledañas mataron a una veintena de efectivos de las FAR, dijo el vocero militar Nabil Abdallah. Las FAR no reconocieron esas bajas y señalaron que sus combatientes mataron a decenas de soldados en batallas callejeras en Omdurman, pero dichas informaciones, contradictorias entre sí, no pudieron ser verificadas.