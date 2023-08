39a3d14cad

ef34e0d56e

Internacional Nacional Raúl Ortiz, analista ecuatoriano: “El narcotráfico ya se enquistó en el Ecuador” El periodista de Guayaquil se refirió al escenario político y social en el país tras el asesinato del candidato, Fernando Villavicencio. Indicó que desde el gobierno de Lenin Moreno, toda la institucionalidad del Estado ha sido desmantelada. Osciel Moya Plaza Jueves 10 de agosto 2023 20:26 hrs.

Compartir en

“En el Ecuador no gobierna Lasso, gobiernan las mafias” Con esta frase el periodista y analista, Raúl Ortiz Patiño, se refirió al atentado que terminó con la vida del candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, ocurrido la tarde del miércoles en Quito y que generó consternación en la opinión pública y un manto de dudas entre los familiares del político. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, desde Guayaquil el periodista explicó que la situación política, económica y social del país entró en una fase de desmantelamiento de la institucionalidad con las políticas del expresidente Lenin Moreno y consolidadas con el actual Presidente, Guillermo Lasso. Ortiz indicó que las políticas neoliberales de Moreno comenzó con llo que se llamó “descorreizar al país” que significó “desmantelar la institucionalidad, destrozar la Constitución, los derechos, los aportes en términos de planificación, de servicios de calidad, de gratuidad de la educación, la salud, los derechos de la naturaleza, modernización de la justicia y seguridad integral”, entre ellos, el fortalecimiento de las policías tanto en sus condiciones laborales, como en infraestructura y armamento y se “dignificó a los policías como servidores públicos”, durante el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, indicó que Moreno comenzó a “desmantelar la Revolución Ciudadana y a degradar aún más con Guillermo Lasso”. Agregó que “aumentó el desempleo, la pobreza, hay más de 3 millones de ecuatorianos que no comen tres comidas al día y de ellos, el 33 por ciento no come un día. Es decir, come a los dos o tres días y estos son informes estadísticos del propio INE, que es el organismo que lleva las estadísticas en el país”. Ortiz indicó que en este contexto, es grave lo que ocurre en el país porque “se radicalizó el proceso de acumulación capitalista financiera en el Ecuador y se destrozó el Estado con la intención de convertir al país en un narcoestado. En el Ecuador no gobierna Lasso, gobiernan las mafias. Luego del proceso de investigación de la Comisión de la Verdad y luchas por Transparencia, que la dirigía Viviana Veloz, (…) se demostró los tejes y manejes del cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y se demostró sus vínculos con la mafia albanesa que ya viene operando en el país como 10 años, con escuelas de formación de sicarios”. Agregó que “la criminalidad que tenemos no es obra de un año o dos años. El narcotráfico ya se enquistó en el Ecuador y lo que ha hecho es legitimarse y empezar a gobernar de la manera más abierta, descarada y sangrienta en el gobierno de Guillermo Lasso, lo cual nos obliga a caracterizar, con mucha propiedad, que este es un narcogobierno, que tenemos una narco política, que el gobierno de Lasso no gobierna, que gobiernan las mafias, que no tenemos un Estado, que se ha convertido en un Estado fallido en la medida que hay asesinatos de este tipo, como el de Villavicencio que no era un candidato progresista, más bien fue un aliado de Lasso, que lo defendió en la comisión que buscaba el enjuiciamiento político de Lasso y se negó a dar el informe para el juicio político y pasó a la Asamblea, sin el consentimiento de Villavicencio y habiéndose perdido, Lasso se vio obligado a implementar la muerte cruzada (para evitar el juicio político)”. Frente a los relatos que se han intentado posicionar a Rafael Correa como el adversario más fuerte del postulante a la presidencia asesinado, Ortíz afirmó que “me parece que son parte de estrategias que ya no son caseras, domésticas, como hipótesis. Para mí son estrategias que vienen de fuera del país, tendientes a generar un caos controlado (…) tendiente a frenar el avance de los gobierno progresistas. Es una estrategia diseñada en la CIA, por el Departamento de Estado Norteamericano, porque se busca detener el inminente triunfo de Luisa González que es la candidata de Rafael Correa y hay una estrategia del imperialismo para detener el avance progresista en América Latina”. Por ello, este crimen se enmarca en todo este proceso porque “ellos no quieren en democracia dejar que el progresismo gane, que tiene, según todas las encuestas sobre el 40% , suficiente para ganar en primera vuelta”, destacó Ortiz. Añadió que “no van a permitir que gane. Yo digo que esta es una estrategia típica de quien fue enjuiciado políticamente y tuvo que verse obligado a optar por la muerte cruzada, con la finalidad de hacer un recambio del candidato asesinado y ponen a una mujer, porque es la segunda mujer candidata, para hacer un contrapeso con Luisa González, oxigenar las candidaturas que siguen con segundo y tercer lugar que es Otto Sonnenholzner, un empresario vinculado a los medios de comunicación y vicepresidente de Moreno y la candidatura de Yaku Pérez, financiado por las ONG europeas y Estados Unidos con vínculos cercanos a USAID, a la CIA, exmilitante de Pachacútec, darles oxígenos a ellos para entrar a pelear una segunda vuelta con fraude y todo y pretender ganar”. Por otro lado, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó este jueves que el crimen organizado se ha infiltrado en el Estado, al comentar con el medio RT el asesinato del candidato presidencial a las elecciones anticipadas Fernando Villavicencio. “El crimen organizado, y ese es el punto crucial, ha infiltrado el Estado, tanto el Gobierno, como el sistema judicial, como política en general y también la fuerza pública“, expresó. Correa mencionó que para él en este crimen “hay vinculaciones con altos oficiales corruptos de la Policía“, debido a diferentes acciones que se dieron en torno al asesinato, aunque aclara que todas las hipótesis deben ser verificadas. Por otro lado, mientras la Fiscalía General anunció la detención de seis sujetos, familiares de Villavicencio expresaron sus dudas sobre el individuo que falleció y que sería el responsable de los disparos. “¿Por qué acallaron la voz del asesino, quieren ocultar a los intelectuales?”, declaró Galo Valencia, tío del candidato ante los medios de comunicación. “No le protegió nadie, no había policías, no existió un grupo de seguridad, sabiendo el riesgo que Fernando corría y las amenazas que le hicieron, y en un evento de esta naturaleza no se brindó ninguna protección”, añadió. Valencia manifestó que “el Gobierno, el ministro del Interior (Juan Zapata) tiene que responder por este asesinato”. Foto de portada: flickr presidencia de Ecuador.

“En el Ecuador no gobierna Lasso, gobiernan las mafias” Con esta frase el periodista y analista, Raúl Ortiz Patiño, se refirió al atentado que terminó con la vida del candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, ocurrido la tarde del miércoles en Quito y que generó consternación en la opinión pública y un manto de dudas entre los familiares del político. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, desde Guayaquil el periodista explicó que la situación política, económica y social del país entró en una fase de desmantelamiento de la institucionalidad con las políticas del expresidente Lenin Moreno y consolidadas con el actual Presidente, Guillermo Lasso. Ortiz indicó que las políticas neoliberales de Moreno comenzó con llo que se llamó “descorreizar al país” que significó “desmantelar la institucionalidad, destrozar la Constitución, los derechos, los aportes en términos de planificación, de servicios de calidad, de gratuidad de la educación, la salud, los derechos de la naturaleza, modernización de la justicia y seguridad integral”, entre ellos, el fortalecimiento de las policías tanto en sus condiciones laborales, como en infraestructura y armamento y se “dignificó a los policías como servidores públicos”, durante el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, indicó que Moreno comenzó a “desmantelar la Revolución Ciudadana y a degradar aún más con Guillermo Lasso”. Agregó que “aumentó el desempleo, la pobreza, hay más de 3 millones de ecuatorianos que no comen tres comidas al día y de ellos, el 33 por ciento no come un día. Es decir, come a los dos o tres días y estos son informes estadísticos del propio INE, que es el organismo que lleva las estadísticas en el país”. Ortiz indicó que en este contexto, es grave lo que ocurre en el país porque “se radicalizó el proceso de acumulación capitalista financiera en el Ecuador y se destrozó el Estado con la intención de convertir al país en un narcoestado. En el Ecuador no gobierna Lasso, gobiernan las mafias. Luego del proceso de investigación de la Comisión de la Verdad y luchas por Transparencia, que la dirigía Viviana Veloz, (…) se demostró los tejes y manejes del cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y se demostró sus vínculos con la mafia albanesa que ya viene operando en el país como 10 años, con escuelas de formación de sicarios”. Agregó que “la criminalidad que tenemos no es obra de un año o dos años. El narcotráfico ya se enquistó en el Ecuador y lo que ha hecho es legitimarse y empezar a gobernar de la manera más abierta, descarada y sangrienta en el gobierno de Guillermo Lasso, lo cual nos obliga a caracterizar, con mucha propiedad, que este es un narcogobierno, que tenemos una narco política, que el gobierno de Lasso no gobierna, que gobiernan las mafias, que no tenemos un Estado, que se ha convertido en un Estado fallido en la medida que hay asesinatos de este tipo, como el de Villavicencio que no era un candidato progresista, más bien fue un aliado de Lasso, que lo defendió en la comisión que buscaba el enjuiciamiento político de Lasso y se negó a dar el informe para el juicio político y pasó a la Asamblea, sin el consentimiento de Villavicencio y habiéndose perdido, Lasso se vio obligado a implementar la muerte cruzada (para evitar el juicio político)”. Frente a los relatos que se han intentado posicionar a Rafael Correa como el adversario más fuerte del postulante a la presidencia asesinado, Ortíz afirmó que “me parece que son parte de estrategias que ya no son caseras, domésticas, como hipótesis. Para mí son estrategias que vienen de fuera del país, tendientes a generar un caos controlado (…) tendiente a frenar el avance de los gobierno progresistas. Es una estrategia diseñada en la CIA, por el Departamento de Estado Norteamericano, porque se busca detener el inminente triunfo de Luisa González que es la candidata de Rafael Correa y hay una estrategia del imperialismo para detener el avance progresista en América Latina”. Por ello, este crimen se enmarca en todo este proceso porque “ellos no quieren en democracia dejar que el progresismo gane, que tiene, según todas las encuestas sobre el 40% , suficiente para ganar en primera vuelta”, destacó Ortiz. Añadió que “no van a permitir que gane. Yo digo que esta es una estrategia típica de quien fue enjuiciado políticamente y tuvo que verse obligado a optar por la muerte cruzada, con la finalidad de hacer un recambio del candidato asesinado y ponen a una mujer, porque es la segunda mujer candidata, para hacer un contrapeso con Luisa González, oxigenar las candidaturas que siguen con segundo y tercer lugar que es Otto Sonnenholzner, un empresario vinculado a los medios de comunicación y vicepresidente de Moreno y la candidatura de Yaku Pérez, financiado por las ONG europeas y Estados Unidos con vínculos cercanos a USAID, a la CIA, exmilitante de Pachacútec, darles oxígenos a ellos para entrar a pelear una segunda vuelta con fraude y todo y pretender ganar”. Por otro lado, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó este jueves que el crimen organizado se ha infiltrado en el Estado, al comentar con el medio RT el asesinato del candidato presidencial a las elecciones anticipadas Fernando Villavicencio. “El crimen organizado, y ese es el punto crucial, ha infiltrado el Estado, tanto el Gobierno, como el sistema judicial, como política en general y también la fuerza pública“, expresó. Correa mencionó que para él en este crimen “hay vinculaciones con altos oficiales corruptos de la Policía“, debido a diferentes acciones que se dieron en torno al asesinato, aunque aclara que todas las hipótesis deben ser verificadas. Por otro lado, mientras la Fiscalía General anunció la detención de seis sujetos, familiares de Villavicencio expresaron sus dudas sobre el individuo que falleció y que sería el responsable de los disparos. “¿Por qué acallaron la voz del asesino, quieren ocultar a los intelectuales?”, declaró Galo Valencia, tío del candidato ante los medios de comunicación. “No le protegió nadie, no había policías, no existió un grupo de seguridad, sabiendo el riesgo que Fernando corría y las amenazas que le hicieron, y en un evento de esta naturaleza no se brindó ninguna protección”, añadió. Valencia manifestó que “el Gobierno, el ministro del Interior (Juan Zapata) tiene que responder por este asesinato”. Foto de portada: flickr presidencia de Ecuador.