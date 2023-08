422f6d3720

Deportes La programación de la 22° fecha del Campeonato Nacional 2023 La acción del certamen de Primera División del fútbol chileno se reanudará desde este viernes 25 al lunes 27 de agosto. Diario UChile Martes 22 de agosto 2023 11:07 hrs.

Después de un mini receso por Copa Chile, este fin de semana se reanudará la acción por el Campeonato Nacional 2023 con el desarrollo de la 22° fecha. Todo arrancará este viernes 25 de agosto, con la visita de Universidad de Chile a Unión La Calera, a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán. En tanto, para el sábado destaca el cotejo entre Universidad Católica y Ñublense, el cual se disputará a las 17:30 horas en el estadio Santa Laura. Por su lado, el domingo será el turno de Colo Colo de ver acción, cuando visite a Magallanes a las 12:30 horas en El Teniente de Rancagua. La fecha se cerrará el lunes, con la visita del líder Cobresal a Everton a las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional: VIERNES 25 DE AGOSTO 18:00 horas, Unión La Calera vs. Universidad de Chile, estadio Nicolás Chahuán.

20:30 horas, Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, estadio Bicentenario La Florida. SÁBADO 26 DE AGOSTO 12:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP-Acero.

15:00 horas, Deportes Copiapó vs. Unión Española, estadio Luis Valenzuela.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Ñublense, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Curicó Unido vs. O’Higgins, estadio La Granja. DOMINGO 27 DE AGOSTO 12:30 horas, Magallanes vs. Colo Colo, estadio El Teniente. LUNES 28 DE AGOSTO 19:00 horas, Everton vs. Cobresal, estadio Sausalito. Fuente: ATON Chile

