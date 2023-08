fdbc37cb6d

Deportes Con el Superclásico de plato fuerte: la programación de la fecha 23 El duelo que animarán este sábado Universidad de Chile y Colo Colo será el que marcará una nueva jornada del Campeonato Nacional. También destaca el compromiso de Universidad Católica con Unión Española. Diario UChile Miércoles 30 de agosto 2023 11:49 hrs.

Este jueves dará inicio a la fecha 23 del Campeonato Nacional, torneo que entró en fase definitoria a falta de solo ocho compromisos para el final del mismo. El duelo que dará inicio a la jornada del fútbol chileno será el que animarán Unión Española y Universidad Católica, programado para las 20 horas de mañana en el estadio Santa Laura. Eso sí, todas las miradas estarán puestas en el sábado, día en que se enfrentarán en mismo recinto Universidad de Chile y Colo Colo, que desde las 15:00 protagonizarán una nueva edición del Superclásico. Para el domingo, en tanto, quedó agendado el choque entre el puntero del certamen, Cobresal, y Coquimbo Unido. Las acciones comenzarán a las 15:00 en el estadio El Cobre. PROGRAMACIÓN FECHA 23 Jueves 31 de agosto 20:00 horas, Unión Española vs. Universidad Católica, estadio Santa Laura-Universidad SEK, Independencia. Viernes 1 de septiembre 19:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes Copiapó, estadio Nicolás Chahuán, La Calera. Sábado 2 de septiembre 15:00 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio Santa Laura-Universidad SEK, Independencia.

18:00 horas, Huachipato vs. Curicó Unido, estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano. Domingo 3 de septiembre 12:30 horas, Magallanes vs. Palestino, estadio Municipal de San Bernardo.

15:00 horas, Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre, El Salvador.

17:30 horas, O’Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente, Rancagua.

20:00 horas, Ñublense vs. Everton, estadio Nelson Oyarzún, Chillán. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

Foto: Photosport