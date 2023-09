7d368258bd

Sociedad Registro Nacional de Maltratadores de Animales: “Un paso importante para avanzar hacia una sociedad más sensible” Parlamentarios presentaron indicaciones al proyecto de ley que busca crear este listado: proponen aumento de penas y multas para los maltratadores. Además, el diputado Cristian Tapia solicitó la baja del militar que acribilló a un gato en Las Condes. Joana Carvalho Martes 5 de septiembre 2023 15:08 hrs.

Un grupo transversal de parlamentarios, liderados por la diputada Carolina Marzán (PPD), presentaron indicaciones al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Maltratadores de Animales y que aumenta las penas en cuanto a este delito. Los legisladores, quienes afirmaron ser amantes de los animales así como también protectores de estas criaturas, estuvieron acompañados por la directora de Fundación Alma de Gato Chile, Marcela Parada. Entre los parlamentarios estuvieron presentes los diputados Cristian Tapia, Jorge Guzmán, Felix González, Henry Leal y las diputadas Johana Ahumada y Érica Ñanco, además de Carolina Marzán, que es autora del proyecto de ley. La diputada del Partido por la Democracia señaló que dado los últimos episodios de maltrato animal en el país es necesario no solo aumentar las penas por este delito, sino que también aumentar las multas. La necesidad de presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Maltratadores de Animales, surge principalmente debido a un reciente caso de maltrato a un gato en la Región Metropolitana que conmocionó a la opinión pública. Vecinos y vecinas de un edificio ubicado en la calle El Dante -en la comuna de Las Condes- encontraron a un gato sin vida que presentaba claros signos de haber sido arrojado desde las alturas, tenía un calcetín en su cabeza y las patas amarradas. Por lo mismo, la comunidad vecinal denunció al mayor en retiro del Ejército, Diego Pincheira Günder, quien fue detenido por funcionarios de la 17° Comisaría de Carabineros al aplicar la Ley Cholito. La parlamentaria del PPD expuso que “no solamente creemos que las penas deben aumentarse en un grado, es decir, de tres años a cinco años para el maltrato animal, sino que además las multas deben aumentar al doble”. Asimismo, Marzán explicó que el Registro Nacional de Maltratadores de Animales busca que quienes le hayan hecho algún tipo de daño a estas criaturas sintientes “nunca más estén cerca o tengan en su poder un animalito dentro del ceno de una familia”. “Yo creo que la sociedad está cada día vez más sensibilizada con el tema del maltrato animal. De hecho, según datos de la Policía de Investigaciones, en el 2021 las denuncias con respecto al maltrato animal aumentaron en un 7%“, afirmó. En la misma línea, la legisladora señaló que “como Congreso tenemos que hacernos cargo de los que están sin voz. Creo que el registro, entre otras propuestas, va a ser un paso importante para avanzar hacia una sociedad más sensible y más consiente de los seres sintientes que nos rodeas”. Por su parte, el diputado Cristián Tapia, solicitó al Ministerio de Defensa que investigue los hechos que involucran al militar en retiro. “A nombre de todos los presentes y a los miles de personas del país que estamos en defensa de los animales, quiero pedirle a la ministra de Defensa (Maya Fernández), que haga una investigación por este uniformado que acribilló a un gatito y que le pida la baja. Esa persona no puede estar ahí. Esa persona atentó contra un ser viviente. Y eso en Chile no lo podemos seguir permitiendo. Aquí hay leyes que lamentablemente no se están aplicando como corresponde”, aseveró. En tanto, Marcela Parada, directora de la Fundación Alma de Gato Chile, una de las 220 que existen en el país para el rescate animal y denunciante del caso del gato de Las Condes -llamado Ragnar-, acusó a las policías de no hacer “el trabajo” y omitir las pruebas frente a casos de maltrato animal. “No existe un protocolo actualmente de cómo deben actuar las policías. Mucha gente, constantemente, hace denuncias por maltrato animal y las policías no saben cómo proceder, por lo tanto, no llegan. Muchos animales mueren todos los días por maltrato y también por omisión de parte de sus propios tutores”, reprocho. Cabe señalar, que la moción parlamentaria también incorpora la participación de las organizaciones animalistas posterior al proceso de denuncia, permitiendo que las policías puedan coordinar con organizaciones de la sociedad civil, que se dediquen al rescate, la reubicación o adopción de animales para que estos últimos resguarden y mantengan al animal en calidad de tenedores con tal de evitar la continuidad del maltrato o crueldad que motivó la denuncia.

