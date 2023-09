f716e55602

Economía Nacional Ministro Grau tras reunión con ejecutivos y trabajadores de Huachipato: “Tenemos que hacer todo lo posible para que no cierre” De acuerdo a la propia empresa y la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, la crisis de la compañía de acero se debe a distorsiones del mercado, generadas, a su vez, por productos importados de Asia. Fernanda Araneda Viernes 22 de septiembre 2023 15:56 hrs.

Este viernes, el ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo una reunión con ejecutivos y trabajadores de la Siderúrgica Huachipato, para abordar la compleja situación que vive la compañía de acero. El eventual cierre de Huachipato a fines de este año, ha sido advertido tanto desde la propia empresa, como por la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, que en conjunto han alegado distorsiones en el mercado de acero, generadas por los productos importados de Asia, a los que no se les exigen los mismos estándares. Luego de esta reunión sostenida en la ciudad de Talcahuano, el ministro Grau aseguró que Huachipato es una empresa estratégica, que no debe cerrar. Sin embargo, el secretario de Estado también recalcó que los mecanismos y plazos para salvar la compañía, todavía no serán anunciados. “Es importante poder construir un camino común, una estrategia común, entre el Gobierno y la empresa que asegure en un mediano o largo plazo que esta empresa que es tan importante para el país no cierre”, dijo. “Las medidas concretas, cómo vamos a hacer ese trabajo en común, que por lo demás llevamos ya algunos meses conversando, es algo a lo que yo no me voy a referir ahora en detalle, pero sí quiero transmitir ese mensaje muy claro: Huachipato es estratégico para el país y a juicio del Gobierno tenemos que hacer todo lo posible para que no cierre”, afirmó el ministro. Previo a esta reunión con el titular de Economía, los sindicatos de trabajadores de la siderúrgica tuvieron un primer encuentro con la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner. Hugo Medina, presidente del sindicato número uno de Huachipato, detalló la grave situación de la empresa, pero al mismo tiempo se mostró optimista respecto a la ayuda que puede prestar el Gobierno. “Este es el peor momento. Nosotros perdimos el 50% de nuestros productos planos, perdimos la mitad de nuestros compañeros de trabajo, si éramos tres mil, mil 500 se fueron, es el peor momento, pero como somos positivos nos damos cuenta de que en la conversación que hemos sostenido, no solamente con la delegada presidencial, sino que también con los parlamentarios de la zona, con el gobernador, nuevamente es una empresa estratégica y el Gobierno lo toma así. Eso es fundamental para buscar soluciones al cierre de la compañía”, señaló Medina. Cabe destacar que el eventual cierre de Huachipato también ha generado reacciones desde el Congreso. La diputada y presidenta de la Comisión de Minería, Yovana Ahumada, indicó esta semana que se trata de una situación “sumamente preocupante”. “Creo que aquí, como Estado y como Gobierno, debe haber apoyo a empresas nacionales, no sólo por lo que significa esta competencia desleal, sino que también pensando en lo que afectaría en un tema de cesantía a las familias que están involucradas en esta empresa”, planteó.

