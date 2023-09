9e34cb22b0

Cultura Premio Iberoamericano a la Narrativa Manuel Rojas 2023: Alejandro Zambra es el ganador de este año Por primera vez este reconocimiento otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio recae en un creador y autor nacional. Es conocido por obras como “Bonsái”, “Poeta chileno” y “Formas de volver a casa”. Diario UChile Miércoles 27 de septiembre 2023 18:01 hrs.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, anunció este miércoles que el autor chileno Alejandro Zambra resultó elegido como ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2023 que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este reconocimiento se entrega a un autor o autora iberoamericana de destacada trayectoria, cuya obra sea considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica. “Gracias, estoy muy sorprendido y emocionado. Además de dar las gracias al jurado, este es un premio muy importante sobre todo porque me permite recordar a Manuel Rojas, que murió hace 50 años y que para todos nosotros, creo, pertenece a ese pequeño grupo de lecturas escolares que trascendieron ampliamente esa categoría. Me gusta mucho que se recuerde a Manuel Rojas y hay todavía mucho que decir acerca de él”, fueron las primeras palabras de Zambra tras recibir el galardón. El autor de títulos como “Bonsái”, “Poeta chileno” y “Formas de volver a casa” fue notificado por la ministra Carolina Arredondo en su calidad de ministra de fe, junto al jurado designado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura de la institución, compuesto por las escritoras y escritores Liliana Colanzi (Bolivia); Margarita García Robayo (Colombia); Daniela Catrileo (Chile); Patricio Jara (Chile) y el ganador del año 2021, el argentino Mempo Giardinelli. En el anuncio, la titular de Cultura mencionó las razones entregadas por el jurado en el acta: “La obra de Alejandro Zambra está anclada en la clase media chilena y, gracias a su fuerza narrativa, también se irradia a la de todo el continente. Es la gente normal, la gente común, cuyas historias iluminan el paisaje. La literatura de Zambra es fundamental para entender el Chile de los últimos cuarenta años”. La secretaria de Estado agregó “su búsqueda estética apunta a la concisión y a la profundidad. Con un estilo narrativo aparentemente simple ha construido, libro a libro, una sensibilidad distintiva, una voz autoral propia alejada del artificio que permite que sus textos tengan una carga emotiva intensa y una fluidez cercana a la poesía”. El premio consiste en una medalla, un diploma firmado por la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y 45 millones de pesos chilenos, lo que lo sitúa como uno de los más relevantes de la región iberoamericana. Además se compromete la edición de una antología poética del autor. El premio lo entrega el Presidente de la República en el Palacio de La Moneda a una fecha a coordinar entre los diferentes gabinetes y la Secretaría del Libro y la Lectura. Sobre Alejandro Zambra Novelista y poeta chileno. Es uno de los autores más destacados de la literatura hispanoamericana, siendo reconocido con premios como el English Pen Award, el O. Henry Prize, el Premio Príncipe Claus y el premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Dentro de la literatura nacional, su obra puede considerarse dentro de una generación denominada “la literatura de los hijos”, expresión que aparece en su libro Formas de volver a casa, quienes retratan –de manera directa o indirecta– los horrores y la violencia de la dictadura desde la clase media y a través de la inocencia infantil y el tránsito a la adolescencia durante el regreso de la democracia. Entre sus obras destacan las novelas Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007), Formas de volver a casa (2011) y Poeta chileno (2020); el libro de cuentos Mis documentos (2014); las colecciones de ensayos No leer (2018) y Tema libre (2019); los poemarios Bahía inútil (1998) y Mudanza (2003); y un par de libros bastante más difíciles de clasificar, como Facsímil (2014) y, su más reciente trabajo, Literatura infantil (2023): una serie de relatos, de ficción y no ficción, sobre infancia y paternidad. Sus novelas han sido traducidas a veinte lenguas, y sus relatos han aparecido en revistas como The New Yorker, The New York Times Magazine, The Paris Review, Granta, Harper’s y McSweeney’s.

