585f5a63b5

2313c921ed

Cultura Educación Nacional Piedad Aguilar, directora de la BAT: “El textil es muy relevante en el arte contemporáneo” Hasta el 19 de noviembre estará en desarrollo la Bienal de Arte Textil (BAT) con la exhibición del trabajo de 25 artistas contemporáneos nacionales e internacionales en más de 40 obras que dan cuenta de nuevos lenguajes textiles. Diana Porras Sábado 7 de octubre 2023 17:27 hrs.

Compartir en

Queremos reivindicar el arte textil como uno de los pilares del arte contemporáneo y ser su mayor exponente en Latinoamérica. Ése es uno de los objetivos de la Bienal de Arte Textil (BAT). Las exposiciones estarán abiertas al público en el Museo de Artes Visuales (MAVI UC), ubicado en el barrio Lastarria, centro turístico y cultural de Santiago. Y en el CEINA, Centro cultural del Instituto Nacional ubicado en el centro de la capital. En conversación con Radio Universidad de Chile, durante la inauguración el 30 de septiembre pasado, Piedad Aguilar, directora de la Bienal de Arte Textil, afirmó que “aparte de ser un proyecto que, como equipo, llevamos trabajando mucho tiempo… para nosotros el textil es muy significativo desde el lenguaje y su uso”. “Llega a muchas personas, llega a un público transversal y por eso creemos que es importante traer gente al museo que entienda el lenguaje que va a ver adentro y poder mostrarle a la gente como el textil es muy relevante en el arte contemporáneo” agrega. Y explica que se van a encontrar con una amplia variedad de obras , de autores jóvenes con figuras de fieltro hasta obras de grandes artistas y de mucha tradición como Cecilia Vicuña. También hay tapicería, cestería crochet, telar, entre otras técnicas. La Bienal considera el trabajo de 25 artistas contemporáneos nacionales e internacionales en más de 40 obras que dan cuenta de nuevos lenguajes textiles. Representantes de nuestro país: Cecilia Vicuña, Catalina Bauer, Paloma Castillo, Marcela Correa, Josefina Guilisasti, Claudia Gutiérrez, Constanza Urrutia, Josefina Concha, Felipe Mujica, Víctor Espinoza, Paola Moreno, Daniela Contreras y Mónica Bengoa. También se exponen obras de la destacada Paulina Brugnoli, artista, docente e investigadora textil. Desde 1974 hasta 2008, con algunas interrupciones en los años ochenta debido a su orientación política, impartió el taller de textil en la carrera de Diseño de la Pontificia Universidad Católica. En esos años, dejó una huella indeleble en varias artistas que pasaron por sus clases, entre las cuales se incluyen varias participantes de esta Bienal. “Es como una revisión de mi vida, las tres obras que están en el muro son antiguas y nunca las hice pensando en museo sino que en expresar, en el caso de los tapices pequeños, una experiencia de vida importante para mí. Y el tapiz grande mural, algo que tiene que ver con la alegría de vivir en esta Tierra ” dijo Brugnoli. “Hay que destacar (al textil) como arte” agregó la artista. “Porque siempre su hacer tan cotidiano, tan desde que uno nace a la muerte. Es muy curioso porque siendo tan necesario, no se valoraba o no se valoraba lo suficiente en cuanto a la acción sicológica sobre las personas, a lo que les aportaba en su vida”, reflexiona. Y concluye: “Lo lindo es que está mostrando una gran vitalidad, diversidad y una gran capacidad de trabajo y de búsqueda. Me alegran mucho (las nuevas generaciones)”. Pulso Austral también es parte de la exhibición. “Somos nueve mujeres de distintos oficios y disciplinas detrás de este proyecto colectivo, que contó con una activa participación comunitaria para dar vida a una obra textil que representa las características biológicas del río Cochrane y también aquellos vínculos que sostienen los habitantes con su cuenca”, así se describen. Violeta Flores, tejedora, textilera e hilandera, comentó sobre sus obras que se instalaron en el CEINA. “En primer lugar, me he sentido orgullosa de poder llegar acá con una obra que no es solo mía sino que es colaborativa. Con el grupo estamos muy felices de estas presentes en esta primera bienal de Arte Textil. Me gustaría que siguiéramos participando en encuentros, ferias, bienal, entre otras” comenta. Los y las artistas internacionales: Celina Eceiza, Argentina; Mónica Millán, Argentina; Ernesto Neto, Brasil; Luna Acosta, Colombia; Jaanus Samma, Estonia; Ettore Favini, Italia; Wendy Cabrera Rubio, México; Ana Teresa Barboza, Perú; Andrea Canepa, Perú y Siu Vásquez, Colombia. En esta primera bienal, el Centro Cultural La Moneda es otra de las sedes.

Queremos reivindicar el arte textil como uno de los pilares del arte contemporáneo y ser su mayor exponente en Latinoamérica. Ése es uno de los objetivos de la Bienal de Arte Textil (BAT). Las exposiciones estarán abiertas al público en el Museo de Artes Visuales (MAVI UC), ubicado en el barrio Lastarria, centro turístico y cultural de Santiago. Y en el CEINA, Centro cultural del Instituto Nacional ubicado en el centro de la capital. En conversación con Radio Universidad de Chile, durante la inauguración el 30 de septiembre pasado, Piedad Aguilar, directora de la Bienal de Arte Textil, afirmó que “aparte de ser un proyecto que, como equipo, llevamos trabajando mucho tiempo… para nosotros el textil es muy significativo desde el lenguaje y su uso”. “Llega a muchas personas, llega a un público transversal y por eso creemos que es importante traer gente al museo que entienda el lenguaje que va a ver adentro y poder mostrarle a la gente como el textil es muy relevante en el arte contemporáneo” agrega. Y explica que se van a encontrar con una amplia variedad de obras , de autores jóvenes con figuras de fieltro hasta obras de grandes artistas y de mucha tradición como Cecilia Vicuña. También hay tapicería, cestería crochet, telar, entre otras técnicas. La Bienal considera el trabajo de 25 artistas contemporáneos nacionales e internacionales en más de 40 obras que dan cuenta de nuevos lenguajes textiles. Representantes de nuestro país: Cecilia Vicuña, Catalina Bauer, Paloma Castillo, Marcela Correa, Josefina Guilisasti, Claudia Gutiérrez, Constanza Urrutia, Josefina Concha, Felipe Mujica, Víctor Espinoza, Paola Moreno, Daniela Contreras y Mónica Bengoa. También se exponen obras de la destacada Paulina Brugnoli, artista, docente e investigadora textil. Desde 1974 hasta 2008, con algunas interrupciones en los años ochenta debido a su orientación política, impartió el taller de textil en la carrera de Diseño de la Pontificia Universidad Católica. En esos años, dejó una huella indeleble en varias artistas que pasaron por sus clases, entre las cuales se incluyen varias participantes de esta Bienal. “Es como una revisión de mi vida, las tres obras que están en el muro son antiguas y nunca las hice pensando en museo sino que en expresar, en el caso de los tapices pequeños, una experiencia de vida importante para mí. Y el tapiz grande mural, algo que tiene que ver con la alegría de vivir en esta Tierra ” dijo Brugnoli. “Hay que destacar (al textil) como arte” agregó la artista. “Porque siempre su hacer tan cotidiano, tan desde que uno nace a la muerte. Es muy curioso porque siendo tan necesario, no se valoraba o no se valoraba lo suficiente en cuanto a la acción sicológica sobre las personas, a lo que les aportaba en su vida”, reflexiona. Y concluye: “Lo lindo es que está mostrando una gran vitalidad, diversidad y una gran capacidad de trabajo y de búsqueda. Me alegran mucho (las nuevas generaciones)”. Pulso Austral también es parte de la exhibición. “Somos nueve mujeres de distintos oficios y disciplinas detrás de este proyecto colectivo, que contó con una activa participación comunitaria para dar vida a una obra textil que representa las características biológicas del río Cochrane y también aquellos vínculos que sostienen los habitantes con su cuenca”, así se describen. Violeta Flores, tejedora, textilera e hilandera, comentó sobre sus obras que se instalaron en el CEINA. “En primer lugar, me he sentido orgullosa de poder llegar acá con una obra que no es solo mía sino que es colaborativa. Con el grupo estamos muy felices de estas presentes en esta primera bienal de Arte Textil. Me gustaría que siguiéramos participando en encuentros, ferias, bienal, entre otras” comenta. Los y las artistas internacionales: Celina Eceiza, Argentina; Mónica Millán, Argentina; Ernesto Neto, Brasil; Luna Acosta, Colombia; Jaanus Samma, Estonia; Ettore Favini, Italia; Wendy Cabrera Rubio, México; Ana Teresa Barboza, Perú; Andrea Canepa, Perú y Siu Vásquez, Colombia. En esta primera bienal, el Centro Cultural La Moneda es otra de las sedes.