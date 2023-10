7c79e20aa3

Internacional Versalles y el Louvre son evacuados ante amenazas en estado de alerta terrorista Los sucesos tienen lugar un día después de que un joven checheno islamista matase a un profesor en un instituto de Arrás, al norte del país. Hasta 7 mil militares de la operación 'Sentinelle' se desplegarán hasta este lunes por todo el país. RFI Sábado 14 de octubre 2023 16:58 hrs.

Dos lugares emblemáticos de Francia fueron evacuados este sábado en medio de la situación de alerta terrorista que vive el país un día después de un atentado en el que un joven checheno islamista ha matado a un profesor en un instituto de Arrás. Este sábado, dos amenazas de bomba han provocado sendas evacuaciones en el museo del Louvre de París y del palacio de Versalles, próximo a la capital gala. Ambos palacios han tenido que cerrar sus puertas por temor a un atentado, y desde Versalles han indicado que no volverán a abrir este sábado tras la evacuación, que ha afectado a miles de turistas. La alerta de bomba ha venido a través de un mensaje anónimo colgado en una página web, no identificada hasta el momento. Las autoridades francesas no han informado sobre posibles incidentes durante la evacuación, que se ha llevado a cabo de forma tranquila, tal y como se puede ver en las imágenes difundidas en redes. En el caso del Louvre, la decisión de evacuar se ha adoptado después de que el museo recibiera amenazas por escrito, según ha informado la propia institución. La evacuación de los visitantes, 15.000 según medios locales, se ha realizado a última hora de la mañana, después de una jornada normal en la que el Louvre ha abierto sus puertas a las 9:00 horas. El servicio de comunicación del Louvre ha indicado que nadie ha resultado herido y no se ha informado de ningún incidente. Tras la evacuación, varios equipos policiales han acudido al lugar para llevar a cabo las medidas y controles de seguridad correspondientes. Los agentes han acordonado el área para establecer un perímetro de seguridad alrededor del museo. En medio de esta situación, y tras el atentado de ayer, la presidencia francesa ha informado este sábado de que hasta 7.000 militares de la operación ‘Sentinelle’ se desplegarán hasta este lunes por todo el país en respuesta a la elevación de la alerta terrorista.

