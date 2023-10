05402323c2

Economía Nacional Política Gobernador de Tarapacá por Presupuesto 2024: “Es decepcionante respecto al fortalecimiento de las regiones” El político también recalcó la importancia de que "generemos ciertas condiciones donde hoy día tengamos un mayor estándar de probidad". Diario UChile Lunes 16 de octubre 2023 17:08 hrs.

En torno al debate sobre el Presupuesto 2024 destinado a mecanismos de control para evitar la corrupción en el sector público, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal sostuvo que “lo que no entiendo es la forma de reaccionar frente a los gobiernos regionales”. Esto dado que la autoridad considera que esta acción implicaría mayor burocracia en los procesos de gestión. Recordemos que se plantea desde el Ejecutivo que parte de los fondos dirigidos a los distintos territorios del país pasen a ser utilizados para combatir la corrupción dentro de las instituciones públicas. “Yo diría que con las restricciones se genera en consecuencia de ello, un decepcionante avance a lo que nosotros veníamos trabajando con el Ejecutivo respecto al fortalecimiento de las regiones. Ahí hay algo que me parece que en la agenda de descentralización no debió el Gobierno haber retrocedido ni haber paralizado, ni haber restringido sobremanera a las instituciones de los gobiernos regionales, porque no está ahí la ejecución de los recursos públicos del país”, agregó el gobernador en conversación con la Primera Edición de Radioanálisis. Consultado sobre cómo compatibilizar las dos necesidades, la de hacer efectivo el control respecto del uso de los recursos públicos y que no se perjudique la flexibilidad de los gobiernos regionales, Carvajal señaló que “yo creo que es poniendo la condición de que en nuestro país los delincuentes deben ser perseguidos y deben pagar con cárcel los casos de corrupción, y no solamente porque se detonen en los gobiernos regionales o en las municipalidades”. Agregó que “no aceptemos el comportamiento institucional porque haya un delincuente dentro de una institución, me parece que lo que ha pasado con Carabineros y con corporaciones municipales, o en un gobierno regional, no debiese dañar el funcionamiento de la institución. Si logramos separar eso, yo creo que podemos avanzar perfectamente”. Sobre las conversaciones con el Ejecutivo en torno a esta misma materia, Carvajal comentó que “el presidente de la asociación ha sido una persona bastante vinculada permanentemente a entregar cada una de las respuestas, no solamente a los distintos gobernadores, sino que en particular con las instituciones y principalmente con las autoridades a nivel central. Yo espero que esta discusión presupuestaria que se esté dando, cambie un poco la Ley de Presupuesto que ingresó el Gobierno y que logre entregar herramientas para que hagamos una efectiva descentralización que es lo que queremos todos”. Con respecto al rol de los delegados presidenciales y el posible choque de labores con gobernadores regionales, aseguró que “lo que nosotros apelamos no es que nos entreguen todas las competencias de los delegados, sino tener una autoridad regional delegada por el Presidente máxima, que presida, por ejemplo, un desfile, que defina vocerías, que esté a cargo de todos los seremi, que tenga un rol de autoridad máximo”. Por último, en cuanto a las expectativas por su presentación en la Comisión de Hacienda del Senado para discutir el Presupuesto Nacional 2024, el gobernador señaló que “espero que no suceda lo que a uno no le gustaría, que se tradujera sólo a una situación más bien política por parte de algunos”. Escucha la entrevista completa aquí: Imagen de portada:

