Deportes Juegos PanAm ParapanAm Pablo Núñez y su medalla de plata: “En Lima 2019 fui último y esta es mi reivindicación” El esgrimista chileno llegó a la final de la categoría espada, pasando en cuatro años del último puesto a pelear por el oro a nivel Panamericano. Diario UChile Lunes 30 de octubre 2023 20:33 hrs.

Un verdadero huracán de emociones ha vivido el chileno Pablo Núñez en estos Panamericanos de Santiago 2023. Basta decir que el esgrimista alcanzó la final en espada, cuatro años después de rematar último en Lima 2019. Núñez lideró el grupo C de la competencia ganando cuatro de sus cinco duelos, superando a su compatriota Jorge Valderrama, en octavos de final; al brasileño Fabrizio Lazzarotto De Andrade, en cuartos; y al también brasileño Alexandre Pereira De Camargo, en semifinales. Visiblemente emocionado tras su última victoria, el chileno se desahogó. “Fue un combate difícil. Camargo era un rival complejo, con quien me conozco hace varios años y muchas competencias. Desde que llegué acá me dije que este es mi día. Me siento como en mi cumpleaños, con mi familia y mis amigos viéndome”, declaró de entrada. “Lo mínimo que puedo hacer es dar el 100% por todo Chile. El esfuerzo y el proceso está acá. Vamos con todo a la final, que será difícil, pero todo es posible. Vine a buscar el oro a estos Panamericanos, a sentirme bien y encontrarme con mi esgrima. Creo que lo estoy haciendo bien”, agregó. Para cerrar, Núñez lanzó que “en Lima 2019 me fui último y esta es como mi reivindicación a nivel Panamericano. Pasar de ser último a pelear por ser primero en cuatro años es algo grande, un proceso duro que supe hacer. Iremos con todo para que el oro se quede en casa”. La final está programada para las 18:10 horas en el Centro de Deportes Paralímpicos. El rival del chileno Pablo Núñez saldrá entre el canadiense Dylan French y el venezolano Francisco Limardo. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

