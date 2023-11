769d65f4ab

Iván Flores y propuesta constitucional: "Republicanos cometió el gran error de tratar de quedarse con todo" Tras la Junta Nacional de la DC, el senador entregó sus argumentos por la opción "En contra" junto con manifestar su preocupación por una "relativización" del Estado social y democrático de derecho, establecido en las 12 bases constitucionales. Fernanda Araneda Miércoles 8 de noviembre 2023 21:06 hrs.

Con un 92,3% de las preferencias, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) decidió ir por la opción “En contra” en el plebiscito del próximo 7 de diciembre. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la DC, Iván Flores, destacó este contundente mensaje de rechazo a la propuesta constitucional y aseguró que durante la Junta Nacional, “hubo mucho interés de los camaradas en dar su punto de vista, pero no hubo debate prácticamente, sino que una exposición de argumentos desde las bases”. “Estábamos claros de que había razones suficientes para llamar a votar “En contra”, desde cuestiones estructurales, hasta segundas lecturas o lecturas entre líneas de letra chica o cosas que podían significar una consecuencia”, dijo. Consultado respecto a las razones que llevaron a dirigentes regionales, parlamentarios y miembros de la directiva del partido a sumarse al “En contra”, Flores afirmó que durante el proceso de redacción “Republicanos cometió el gran error de tratar de quedarse con todo” “Era el todo o nada, votaron por el todo y fueron muy pocos los ajustes que se hicieron escuchando las demás posturas políticas, incluyendo dentro su propio sector. Finalmente, lo que hace la derecha es alinearse por una cuestión de disciplina, pero no están muy convencidos, prueba de ello es lo que está pasando en el propio Republicanos”, acusó. Por otra parte, el representante de la Región de Los Ríos planteó que uno de los mayores problemas del nuevo texto es que relativiza el Estado social y democrático de derecho, que quedó establecido en los 12 bordes de este proceso. “Esa condición y ese concepto finalmente se relativizó en la postura de los republicanos, por cuanto la propuesta constitucional dice que puede ser modificable con una ley de quórum simple ¿Qué tipo de Constitución es esa? Donde el derecho a la salud, el derecho a la educación, las libertades personales se someten sencillamente a que mañana va a cambiar, porque un grupo de parlamentarios y el Gobierno se puso de acuerdo con un quorum mínimo se hace un cambio en la Constitución. Eso no puede ser”, opinó. Flores además criticó la manera en que la propuesta aborda la problemática de género, señalando que el texto significa un “retroceso” en materia de la participación de la mujer. “A mí me parece un agravio no solo al mundo feminista sino que en general a la mujer. Todos tenemos que estar claros y conscientes de que la mujer no solamente se merece el espacio sino que hay que propiciarlo, ayudar a que eso ocurra y justamente, los países más modernos lo están haciendo”, indicó. Por último, Flores sugirió que de rechazarse esta segunda propuesta de texto constitucional, la salida al problema constitucional sea reformar el texto de 1980, aprovechando los quorum vigentes. “Con una situación como la que tenemos hoy, que hicimos en el caso de que se rechazara la propuesta anterior, el Congreso con un buen debate puede hacer reformas constitucionales. Hasta hoy día el poder constituyente es el Congreso Nacional, por lo tanto nos podremos poner de acuerdo en cuáles son aquellos temas que necesitamos mejorar”, concluyó.

