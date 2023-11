af46521ccb

792072b94c

Internacional María de los Ángeles Fernández: “La pregunta que muchos se hacen en España es por qué no pactan el PP y el PSOE” La analista política señaló que "Pedro Sánchez mintió todo el tiempo durante su pasada legislatura en casos grandes, en situaciones pequeñas, dijo que nunca pactaría con Podemos y lo hizo, ahí ya dio un poco una muestra de lo que se podía esperar". Diario UChile Lunes 13 de noviembre 2023 12:36 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la cientista política, María de los Ángeles Fernández, abordó el escenario político español y las negociaciones para la investidura del nuevo presidente con aplicación de una Ley de Amnistía. Las últimas jornadas han estado marcadas por movilizaciones bastantes masivas e inusitadas que no se veían desde el repudio al intento de desvinculación unilateral que llevó adelante el separatismo catalán el 1 de octubre del 2017, señaló Fernández. Las manifestaciones convocadas simultáneamente en toda España por el Partido Popular, que lidera el candidato de derecha, Alberto Núñez Feijóo, secundado por Vox, la ultraderecha española, declaró que recae en “la sensación que el trámite que vamos a ver seguramente, según dicen los medios españoles durante esta semana, hablan de miércoles o jueves, la sesión de investidura del que ha quedado como candidato posible del gobierno y que ha sido mandatado por el Rey Felipe VI para conformar la mayoría necesaria de escaños que le permitiría ser gobierno, pues está pasando todas las líneas rojas”. Según Fernández, “aparentemente es un trámite rutinario constitucional de investidura, de conformación de gobierno, después de que fuera fallida la investidura de Núñez Feijoó que fue el candidato que obtuvo más votos pero más votos no se traduce necesariamente en más escaños, luego tienes que hacer las negociaciones y lograrlo, y eso es lo que aparentemente está logrando Pedro Sánchez, pero una situación donde muchos sectores de la población piensan que no todo vale por el tipo de “peaje”, el costo que va a suponer está investidura para muchos españoles en general, pero también para el estado derecho y el sistema democrático que nos hemos dado. Este “costo” estaría dado por la promesa de una Ley de Amnistía para todos los implicados del referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre del 2017. “La sensación está en cómo es posible optar por conformar gobierno y tratar de lograr los votos que necesita para ser mayoría, que son 176 escaños, cuando el Partido Socialista Obrero Español más la izquierda,a la izquierda del PSOE, que es Sumar, conjuntamente tiene 152. Entonces, ellos han tenido que hacer muchos ejercicios digamos de equilibrismo para pactar con fuerzas muy disímiles, al día de hoy hay mucha sensación en el sector de Pedro Sánchez de autoconfianza porque aparentemente tendrían más, están sobrados de cariño como decimos en Chile, tienen más de los 176 para gobernar”, añadió. Asimismo, afirmó que se da “en un momento muy especial, cuando el independentismo o el soberanismo está más reducido y es más marginal en España. Ese momento álgido que hubo que además se apoyaba en las encuestas hace seis años, hoy día no se ve expresado en las urnas hoy día para el separatismo, el soberanismo independentista, representa poco más de 6 por ciento de nivel de representación”. Para Fernández, lo advertido por lo autores Levitsky y Ziblatt en su reciente libro “La tiranía de las minorías”, es lo que vemos en España. “Llegó un minuto que se está pasando el rubicón o sea, a partir de lo que pueda suceder con esta sesión de investidura que aparentemente tiene todo el revestimiento legal, tiene la legitimidad legal, tiene la legitimidad de origen, pero difícilmente va a tener legitimidad de ejercicio porque está impugnada, básicamente por la mitad de España”, afirmó. “Una medida de esta naturaleza es posible llevarla a cabo, pero no la puedes pasar por una moneda de cambio para obtener unos votos que te permita ser presidente, una medida de esta naturaleza que es una Ley de Amnistía que borra todo lo que sucedió el 1 de octubre del 2017, reescribe, acepta la narrativa del que se levantó, del que llevó adelante ese intento de desconexión en el fondo se está viendo como par de aguas porque está poniendo en juego la separación de poderes, la igualdad entre todos los españoles y, en definitiva nuevamente vamos a tener una legislatura que de triunfar Pedro Sánchez en su sesión de investidura que, si bien él ha tenido los apoyos para ser Presidente, que no le garantice la gobernabilidad y así leño están diciendo los que lo apoyan”, precisó. A eso, agregó que “hay una sensación de ambiente muy enrarecido, muy incierto, que ya venía siendo incierto porque ya Pedro Sánchez durante los cuatro años que gobernó decidió aliarse con todo ese sector que son fuerzas en el fondo destituyentes la pregunta que muchos hacen en España por qué no pactan el PP y el PSOE donde además las elecciones del 23 de julio arrojaron un regreso del bipartidismo, es muy fuerte el bipartidismo en España, más de 60% los votos por qué no pactan ambos y lo que tenemos es un PSOE dirigido por una persona que controla totalmente el partido no hay ningún tipo de disidencia es lo que se llama el hiper liderazgo o cesarismo partidista que ha decidido pactar con este tipo de fuerzas que van a poner en jaque a toda España en los próximos cuatro años”. Consultado en qué pie queda la credibilidad de Pedro Sánchez, “se supone que la credibilidad de un político es uno de sus principales activos, de sus principales capitales, aquí no es el caso. Pedro Sánchez mintió todo el tiempo durante su pasada legislatura en casos grandes, en situaciones pequeñas, dijo que nunca pactaría con Podemos y lo hizo, ahí ya dio un poco una muestra de lo que se podía esperar”. “Y lo que pasa es que, si bien sus detractores y particularmente el Partido Popular que es el partido más grande de la oposición que tiene enfrente, habla del sanchismo como una manera de gobernar basada en el embate a las instituciones, la degradación institucional y también la permanente mentira, la gente que ha votado por Pedro Sánchez en esta oportunidad del 23 de julio sabían que él no logra cumplir lo que dice, por tanto, que ahora él haya dicho dos meses antes pactar una ley de Amnistía y ahora lo esta haciendo, pues no sorprende a nadie”, declaró. Sin embargo, para Fernández lo que sorprende es la aplicación de una Ley de Amnistía que “borra el delito y que beneficia a un conjunto muy amplio de personas porque no solamente se va a tratar de amnistear lo que sucedió ese día, sino un contorno más amplio de delitos de corrupción, el uso de recursos públicos para llevar adelante esta operación, ellos dicen que lo van a hacer de nuevo punto, o sea, aquí no hay ningún viso arrepentimiento y ya se están preparando porque además dicen después de la Ley de Amnistía inmediatamente vamos a repetir el referéndum unilateral de independencia y esto lo estamos pactando con usted”. “En segundo lugar, los beneficiados van a votar en el Congreso y en tercer lugar, uno tiende a pensar esto que ya es una elaboración mía, el nivel de control, de patrimonialización que hay en instituciones del Estado es enorme”. Además, señaló que “si España estuviera en América Latina sería una autocracia de libro pero estamos en Europa los únicos que dicen que esto es una autocracia es Vox y si tú dices esto te dicen que eres trumpista pero efectivamente lo que vivimos acá es algo que si estuviéramos en América Latina sería una deriva autocrática que ha marcado todos los pasos”. “Al punto que hoy día si la ley de amnistía es impugnada por el PP porque existe la posibilidad de llevarla al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional está controlado por el Gobierno, tiene mayoría progresista entonces lo que digo es que aquí hay un guión que tú dices, bueno, pareciera que este hombre sabía que podía suceder esto y durante su anterior legislatura fue pavimentando un camino”, concluyó. Revisa la entrevista completa acá:

