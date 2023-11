500286a1cb

Deportes Presidente de ByN por caso Thompson: “veo muy difícil que juegue el próximo año” Alfredo Stöhwing dio pistas del futuro del jugador que tiene contrato hasta fines del próximo año en el cacique, mientras la mesa directiva aún no se junta a resolver qué pasará con el futbolista. Diario UChile Martes 14 de noviembre 2023 12:12 hrs.

Jordhy Thompson parece tener los días contados en Colo Colo. Mientras la dirigencia de Blanco y Negro aún no se junta a decidir el futuro del delantero que tiene contrato hasta diciembre del 2024. En este escenario, algunos miembros de la mesa directiva comienzan a tomar posturas en contra de la continuidad del ariete en el cacique. Uno de ellos es Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria que administra al conjunto albo, quien habló con La Tercera, en donde señaló que, de modo personal, “veo muy difícil que juegue el próximo año”. Ello porque “las acusaciones son bastante graves. Por supuesto que hay que esperar la investigación judicial y ver qué determinen los tribunales”. Para el mandamás de Blanco y Negro, la situación judicial del antofagastino “es una gran desilusión, después de todo lo que se le había apoyado y del trabajo que se había hecho con él. Estoy muy desilusionado. Es una noticia muy fuerte”. Mientras Stöhwing y el resto de la concesionaria aún no definen por completo una postura, el Club Social -que tiene dos puestos en el directorio- ya zanjó el tema: “Jordhy Thompson no solo incumplió su compromiso con el club, sino que, además, representa un grave peligro para la integridad de una mujer. Por lo tanto, desde el CSD Colo Colo tenemos la convicción de que no puede continuar en la institución”, señalaron a través de un comunicado. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

